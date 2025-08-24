फिल्म 'हेरा फेरी 3' के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगे प्रियदर्शन! रिटायरमेंट प्लान पर दिया हिंट

कॉमेडी और फैमिली ड्रामा फिल्मों के लिए मशहूर इंडियन सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर-प्रोड्यूसर प्रियदर्शन ने ऑडियंस को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. लेकिन अब उन्होंने अपनी आगे की लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. यानी वो अपनी कुछ बची हुई फिल्में पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी में हैं.

बता दें कि प्रियदर्शन इन दिनों अपनी दो बड़ी बड़ी फिल्मों 'हैवान' और 'हेरा फेरी 3' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद के प्लान के बारे में खुलासा किया है.

फिल्मों को लेकर क्या बोले प्रियदर्शन?

onmanorama से बात करते हुए प्रियदर्शन ने एक्सपेप्ट किया कि सीक्वल आमतौर पर उनकी पसंदीदा फिल्म मेकिंग शैली नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर के लगातार रिकवेस्ट के बाद वह 'हेरा फेरी 3' बनाने के लिए सहमत हुए. उन्होंने कहा, 'मैं आमतौर पर अपनी फिल्मों के सीक्वल नहीं बनाता. यह मेरी पसंदीदा काम करने की शैली नहीं है. लेकिन मैं 'हेरा फेरी 3' जरूर बनाऊंगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लंबे समय से इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं.'

रिटायरमेंट पर क्या बोले प्रियदर्शन?

बता दें कि डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हाल ही में अक्षय कुमार, परेश रावल और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग पूरी की है. 'हेरा फेरी 3' और 'हैवान' के साथ प्रियदर्शन ने खुलासा किया कि ये प्रोजेक्ट उनके करियर के आखिरी प्रोजेक्ट हो सकते हैं. उन्होंने कहा, 'इन फिल्मों को पूरा करने के बाद, मैं रिटायर होने की उम्मीद करता हूं. मैं थक गया हूं.'

हैवान की शूटिंग में बिजी प्रियदर्शन

प्रियदर्शन इस समय अपनी फिल्म हैवान की शूटिंग में बिजी है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में नजर आएंगे. हैवान प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें साउथ सुपरस्टार मोहनलाल भी कैमिय रोल में नजर आएंगे. बता दें कि प्रियदर्शन मलयालम और हिंदी सिनेमा में शानदार काम किया है. उनकी कई फिल्में जैसे हेरा फेरी, हंगामा, चुप चुपके, भूल भुलैया ऑडियंस के बीच एक खास जगह रखती हैं.

