'हेरा फेरी 3' विवाद को लेकर परेश रावल पर डाला गया था दबाव, डायरेक्टर का खुलासा, बोले- डरे हुए हैं...

'हेरा फेरी' के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच हुए विवाद पर बात की है. उनका कहना है कि दोनों एक्टर्स के बीच कभी रिश्ते खराब नहीं हुए हैं. बल्कि परेश रावल पर गलत लोगों द्वारा दबाव डाला गया.

परेश रावल-अक्षय कुमार विवाद पर बोले प्रियदर्शन (Photo: Getty Images, IMDb)
डायरेक्टर प्रियदर्शन कई जेन-जी बच्चों के फेवरेट फिल्ममेकर्स में से एक हैं. उनकी बनाई कुछ फिल्में जैसे 'हंगामा', 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला', 'भूल भुलैया', 'दे दना दन' ने सभी का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. हालांकि इन फिल्मों के बाद, वो काफी समय तक दूर रहे. लेकिन अब प्रियदर्शन बैक-टू-बैक तीन फिल्मों से हिंदी सिनेमा में वापस आ रहे हैं.

परेश रावल संग रिश्ते पर क्या बोले प्रियदर्शन?

हाल ही में प्रियदर्शन ने अपनी आने वाली फिल्मों पर खुलकर बात की है. डायरेक्टर ने इसी दौरान 'हेरा फेरी 3' विवाद पर भी अपनी दिल की बात सामने रखी. पिंकविला संग बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या 'हेरा फेरी 3' विवाद के बाद उनके और परेश रावल के रिश्तों में कोई फर्क आया है? तो इसपर प्रियदर्शन ने कहा, 'मेरे और परेश में कभी कोई दिक्कतें नहीं आई. जहां तक मुझे पता है, अक्षय और परेश के बीच भी कोई परेशानी नहीं है.'

'कुछ और ताकतें हैं, बुरी ताकतें, जो परेश पर दबाव डाल रही थीं और परेश एक ऐसे इंसान हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि लोग डरते हैं कि मैं बीमार हूं और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजित हूं, लेकिन उन्हें कोई और समस्या है. तो वो डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही हमारे रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ा.'

कौनसी बुरी ताकतों ने 'हेरा फेरी 3 विवाद' से खड़े किए मुद्दे?

प्रियदर्शन ने आगे कहा, 'अक्षय ने मुझसे कहा था कि प्रियन सर, अगर ऐसा होता है तो होने दीजिए. वरना इसे भूल जाना ही ठीक है. बस यही है. अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छे से हो. और भी बुरी ताकतें हैं जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे खड़े किए थे. उनके बारे में बात करना बेकार है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा. चलिए जीवन भर अच्छे की उम्मीद करते हैं. ये फिल्ममेकिंग है. इस दुनिया में आपके दुश्मन, दोस्त, प्रशंसक, आलोचक, बहुत कुछ होते हैं. मैं इस इंडस्ट्री में 40 साल कैसे गुजार पाया, मुझे अभी भी नहीं पता.'

बता दें कि परेश रावल ने मई 2025 में अचानक 'हेरा फेरी 3' फिल्म छोड़ दी थी. उनके इस फैसले से डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार काफी नाराज हुए थे. कई खबर ऐसी थीं कि अक्षय ने एक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है. दोनों एक्टर्स के बीच काफी समय तक ये विवाद बना रहा, लेकिन फिर फाइनली परेश रावल वापस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने. 

बात करें प्रियदर्शन की, तो डायरेक्टर अप्रैल 2026 में अक्षय कुमार और परेश रावल संग फिल्म 'भूत बंगला' लेकर आ रहे हैं. इसी दौरान वो 'हेरा फेरी 3' की भी शूटिंग करेंगे. इन दोनों फिल्मों के अलावा वो अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ 'हैवान' लेकर आ रहे हैं, जो अगले साल रिलीज हो सकती है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

