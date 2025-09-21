'मैं तभी डायरेक्ट करूंगा जब...', हेरा फेरी 3 पर जारी कॉन्ट्रोवर्सी! प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड में कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो 2000 में आई हेरा फेरी जैसी कल्ट क्लासिक बनीं. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था और इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने काम किया था. तीन परेशान लोगों की मजेदार कहानी, जो गलती से एक फिरौती कॉल में फंस जाते हैं. पिछले बीस सालों से मीम्स, मशहूर डायलॉग्स और टीवी पर बार-बार दिखाए जाने में आज भी ये फिल्म लोगों की पसंद बनी हुई है. अब हेरा फेरी 3 की चर्चा ने इंटरनेट पर फिर से हलचल मचा दी है.

प्रियदर्शन करेंगे डायरेक्ट?

पिंकविला से बातचीत में निर्देशक प्रियदर्शन ने इस प्रिय फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बनाने की संभावना पर चुप्पी तोड़ी. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वह तभी आगे बढ़ेंगे जब कहानी पहली फिल्म जितनी मजबूत और दिलचस्प होगी.

उन्होंने कहा कि असली चुनौती किरदारों को दोबारा गढ़ने में नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी खोजने में है जो सच्ची लगे और उतनी ही मजेदार भी हो. उनका कहना है, "जब तक मुझे पूरी फिल्म की सही कहानी नहीं मिलती, मैं तीसरा भाग बनाने की कोशिश नहीं करूंगा. अगर स्क्रिप्ट मेरी सोच के मुताबिक अच्छी नहीं होगी, तो मैं यह फिल्म नहीं बनाऊंगा. अपने करियर में मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका हूं, जहां से मैं कोई बड़ी गलती करके गिरना नहीं चाहता."

हेरा फेरी के इंतजार में फैंस

हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का इतिहास भी दिलचस्प है. पहली फिल्म, जो मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग (1989) से प्रेरित थी, बेहद हिट साबित हुई और भारत की सबसे ज्यादा कमाई की जाने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई. इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी (2006) रही, जिसका निर्देशन दिवंगत नीरज वोरा ने किया था. इसमें राजू (अक्षय कुमार), श्याम (सुनील शेट्टी) और बाबूराव गणपतराव आप्टे (परेश रावल) थे.

अब जब हेरा फेरी 3 को लेकर अटकलें तेज हैं और यह तिकड़ी पहले ही अपने मशहूर किरदारों को दोबारा निभाने की इच्छा जता चुकी है, तो सभी की नजरें प्रियदर्शन पर टिकी हैं. प्रयदर्शन की बातें सुनकर फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि लंबे समय से रुकी हुई यह तीसरी कड़ी अब सच हो जाएगी, जिसमें पुरानी यादों का मजा और नई कहानी की ताजगी दोनों होंगे.

अब, फैंस इंतजार में हैं कि चर्चाओं में घिरी हेरा फेरी 3 कब बनेगी और कब उसे देख पाने का मौका मिलेगा.

