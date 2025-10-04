scorecardresearch
 

'प्रिया ने तोड़ा करिश्मा का घर...', संजय कपूर की बहन मंदिरा का चौंकाने वाला दावा

दिवंगत संजय कपूर की बहन मंदिरा ने करिश्मा और संजय के अलग होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है. इसके साथ ही उन्होंने प्रिया सचदेव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

संजय कपूर की बहन का खुलासा (Photo:Instagram/@sunjaykapur/@therealkarismakapoor)
संजय कपूर की बहन का खुलासा (Photo:Instagram/@sunjaykapur/@therealkarismakapoor)

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और बिजनेसमैन संजय कपूर की शादी सालों पहले टूट गई थी. लेकिन अब दोनों के अलग होने के नए खुलासे ने सभी को चौंका दिया है. हाल ही में दिवंगत संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्थिथ ने दावा किया है कि संजय और करिश्मा के अलग होने के पीछे प्रिया सचदेव का हाथ था. जो संजय कपूर की तीसरी पत्नी हैं.

गौरतलब है कि इस साल जून में संजय कपूर का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. जिसके बाद परिवार में अब संपत्ति का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. 

मंदिरा कपूर ने करिश्मा-संजय पर क्या कहा?
हाल ही विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में मंदिरा ने उस दौर को याद किया जब उनके भाई (संजय) की शादी टूटने लगी थी. उन्होंने बताया कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता था और उन्होंने कभी इसका सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने कहा, 'मुझे उस फ्लाइट में हुई मुलाकात के बाद से ही उनके (प्रिया और संजय) रिश्ते के बारे में पता था, और मैं इससे खुश नहीं थी. लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई वास्तव में अच्छी स्थिति में थे. कियान का अभी-अभी जन्म हुआ था. मेरा भाई अपने बच्चों के प्रति बहुत समर्पित था.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना ​​है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की उपेक्षा करना, जिसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, बिलकुल गलत है. किसी परिवार में आकर उसे तोड़ना सही नहीं है. आप एक खुशहाल शादी को, या फिर जो टिकने की कोशिश कर रही हो, तोड़ नहीं सकते. जब कोई नया बच्चा आता है, तो आपको एक कदम पीछे हट जाना चाहिए. आप शादी को बर्बाद नहीं करते और लोलो इसकी हकदार नहीं थी. 

मंदिरा ने आगे बताया, 'पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे.' उन्होंने कहा था, 'संजय उससे कभी शादी नहीं कर सकते. मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता और उनके बच्चे नहीं हो सकते.' परिवार में किसी ने उनका साथ नहीं दिया. मैंने अपने भाई के लिए प्यार से ऐसा किया, लेकिन मेरे लिए, लोलो के बच्चे थे, उसके पास सब कुछ था. उन्हें इसे सुलझा लेना चाहिए था.'

संजय-प्रिया की शादी में शामिल नहीं हुए
मंदिरा ने  कहा, 'मैं और मेरी बहन शादी में शामिल भी नहीं हुए थे. हम इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि हम इस शादी का सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने कहा था, 'शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना.' उस समय हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे.

वहीं अंत में मंदिरा ने कहा, 'उस मुश्किल समय में मुझे करिश्मा के साथ न होने का अफसोस है. उन्होंने कहा, 'हम उस समय बात नहीं कर रहे थे. मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज थी, और मैं उसे दोष नहीं देती. मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था.'
 
कब हुई करिश्मा-संजय की शादी
बता दें कि संजय और करिश्मा ने 2003 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं - बेटी समायरा और बेटा कियान. 2014 में दोनों अलग हो गए और 2016 में उनका तलाक हो गया. साल 2017 में संजय ने मॉडल प्रिया सचदेव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अजारियास है. 

