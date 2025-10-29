'स्पिरिट' में न्यूड होंगे प्रभास? टीजर का डायलॉग हुआ वायरल, यूजर्स हैरान

'बाहुबली' से पैन इंडिया स्टार बन चुके प्रभास के फैंस एक बार फिर उत्साहित हैं. संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इसका ऑडियो टीजर हाल ही में, प्रभास के जन्मदिन पर रिलीज हुआ था. इस टीजर ने ऑनलाइन तहलका मचा दिया है. इसका कारण है इसमें कही गई एक लाइन है, जो हिंट दे रही है कि यह कुछ ऐसा है जो प्रभास ने पहले कभी नहीं किया.

न्यूड सीन देने वाले हैं प्रभास

प्रभास के 46वें जन्मदिन के मौके पर संदीप रेड्डी वांगा ने एक्टर के फैंस को उनकी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' का एक ऑडियो टीजर रिलीज करके सरप्राइज दिया था. पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज हुए एक मिनट के इस ऑडियो टीजर में एक जेलर और उसके सहायक को एक पूर्व पुलिसवाले की रिमांड के बारे में बात करते सुना जा सकता है. जहां जेलर अपने सहायक को निर्देश दे रहा है, वहीं सहायक उसे शालीनता बनाए रखने के लिए कहता है. इसके बाद जेलर अपने सहायक से कैदी के कपड़े उतारने के लिए कहता है. इस लाइन ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. अब कई यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि क्या सुपरस्टार प्रभास इस फिल्म में न्यूड दिखाई देंगे.

'ग्रेट आंध्रा' की एक रिपोर्ट ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है. इसमें दावा किया गया है कि प्रभास की आने वाली ड्रामा फिल्म में एक न्यूड सीन हो सकता है. यह अभी अज्ञात है कि निर्माता इस विचार को कितना आगे ले जाएंगे या फिर सीन को रचनात्मक रूप से शूट किया जाएगा ताकि कुछ चीजें छिपी रहें.

रणबीर भी हुए थे न्यूड

फैंस ने तुरंत संदीप रेड्डी वांगा की पिछली फिल्म 'एनिमल' से इसकी तुलना शुरू कर दी. 'एनिमल' में रणबीर कपूर का तृप्ति डिमरी संग एक न्यूड सीन था. चूंकि निर्देशक ऑनस्क्रीन सीमाओं को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, दर्शकों का मानना है कि प्रभास भी इसी तरह के चौंकाने वाले सीन को कर सकते हैं.

कुछ फैंस प्रभास के कुछ बोल्ड और 'पहले कभी नहीं देखा गया' करने के लिए उत्साहित हैं. जबकि अन्य का मानना है कि डिजिटल ट्रिक्स, बॉडी डबल्स या सुझावात्मक फ्रेमिंग का उपयोग किया जा सकता है. अभी तक फिल्म के पीछे की टीम या स्वयं प्रभास की ओर से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है.

