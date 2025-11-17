scorecardresearch
 

Feedback

'12 बॉडीगार्ड्स क्यों... अकड़ में रहते हैं बॉलीवुड स्टार्स', बोले पीयूष मिश्रा, रणबीर कपूर पर कहा ये

पीयूष मिश्रा ने बॉलीवुड सितारों के भारी-भरकम एंटूराज और दिखावे पर कड़ा तंज कसा. साउथ इंडस्ट्री की सादगी की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में कई एक्टर्स 12 बॉडीगार्ड्स और कई वैनिटी वैन के साथ चलते हैं. हालांकि रणबीर कपूर की खूब तारीफ की.

Advertisement
X
'रणबीर में घमंड नहीं', पीयूष मिश्रा (Photo: ITG)
'रणबीर में घमंड नहीं', पीयूष मिश्रा (Photo: ITG)

एक्टर पीयूष मिश्रा ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े-बड़े ग्रुप्स पर बात की, जिनके साथ कई एक्टर्स घूमते हैं और एक बड़ी टीम लेकर अपने साथ चलते हैं. इसी के साथ उन्होंने बताया कि यही वजह है जो वो साउथ फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं. वहां लोगों में कोई ईगो नहीं होता. पीयूष को पसंद नहीं जब कोई स्टार बनकर अकड़ दिखाता है. लेकिन पीयूष का कहना है कि रणबीर कपूर ऐसे बिल्कुल नहीं हैं.

बॉलीवुड स्टार्स में है घमंड!

कर्ली टेल्स से बातचीत में पीयूष ने कहा, “लोग बहुत घमंड में रहते हैं, बहुत नखरे करते हैं. उनका पूरा लाव-लश्कर साथ आता है. कम से कम 8-9 लोग साथ होंगे, और 12 बॉडीगार्ड्स भी. पर इतने बॉडीगार्ड्स की जरूरत क्यों है? आप अकेले इंसान हैं. कौन आपको मारने आ रहा है? मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं लगती. मेरे पास सिर्फ एक असिस्टेंट और एक मेकअप आर्टिस्ट है, और मुझे इन दो लोगों के अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ती. इतने लोगों की क्या जरूरत- एक आपके साथ पीने बैठने के लिए, एक आपको ड्रिंक देने के लिए, एक आपके बाल बनाने के लिए, एक मेकअप करने के लिए.”

सम्बंधित ख़बरें

'बार-बार वोट डालने से थक जाते हैं लोग...', पीयूष गोयल ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर दिया जोर 
piyush mishra, anurag kashyap
'ईमानदार आदमी था अनुराग कश्यप, हमारा रिश्ता गले में फंसी हड्डी जैसा' बोले पीयूष मिश्रा 
Manoj Bajpayee remembers old days
'पीयूष म‍िश्रा का श‍िष्य हूं', मनोज बाजपेयी ने याद क‍िए पुराने द‍िन 
Piyush mishra
क्या हुआ जब पीयूष मिश्रा ने पत्नी को बताए अपने सारे कच्चे चिट्ठे? 
sahitya ajtak 2023
आजत‍क पर 'तुम्हारी औकात क्या है पीयूष म‍िश्रा' पर खुलकर बोले एक्टर, देखें  

रणबीर नहीं करते नखरे

पीयूष, जिन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में रणबीर कपूर के साथ काम किया था, ने बताया कि रणबीर में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, जबकि उन्हें पता है कि वे बहुत बड़े स्टार हैं. उन्होंने कहा, “रणबीर गजब हैं. उनमें जरा भी नखरे नहीं हैं. वे जानते हैं कि वे कितने बड़े स्टार हैं, फिर भी उनमें कोई अकड़ नहीं है. वे मेरे पसंदीदा एक्टर हैं.” उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने कभी रणबीर को किसी तरह का ड्रामा करते नहीं देखा.

Advertisement

एक स्टार की 6 वैनिटी

इससे पहले डायरेक्टर संजय गुप्ता और अनुराग कश्यप भी इसी मुद्दे पर बात कर चुके हैं. संजय ने एक ऐसे एक्टर का जिक्र किया जो छह वैनिटी वैन के साथ घूमता है. उन्होंने कहा, “मैं कुछ एक्टर्स को जानता हूं जिनकी छह मेकअप वैन होती हैं. ये जरूरी होता है. पहली वैन उनकी पर्सनल स्पेस होती है, जहां वे बिना किसी रोकटोक के रहते हैं. उसके बगल में दूसरी वैन होती है जहां वे मेकअप और हेयर करवाते हैं, फिर तीसरी वैन होती है जिसमें वे मीटिंग्स करते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “सुनिए. चौथी वैन में उनका जिम होता है. वहां वो वर्कआउट करते हैं. अब जिम वैन का मतलब है- ट्रेनर, असिस्टेंट, वैन का ड्राइवर, वैन का मेंटेनेंस स्टाफ… एक वैन के लिए ही छह लोग. फिर मेकअप और हेयर वालों के अपने असिस्टेंट होते हैं.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement