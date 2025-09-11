मुश्किल में अक्षय-अरशद की 'जॉली एलएलबी 3', फिल्म पर राेक लगाने की मांग, 16 सितंबर होगी सुनवाई

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. कई लोग इसमें दिखाए गए सीन्स और डायलॉग्स से नाराज हैं. मुंबई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ पेटीशन भी फाइल हुई थीं. अब गुजरात हाई कोर्ट में भी इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग हुई है जिसपर जल्द सुनवाई होने वाली है.

कब होगी 'जॉली एलएलबी 3' पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई?

जबसे फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर सामने आया है, तभी से इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग तेज है. जो लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या पहले से वकील हैं, उनका मेकर्स पर आरोप है कि वो फिल्म से न्यायपालिका की छवि को बिगाड़ रहे हैं. जैसे कि जज को 'मामू' बुलाना या फिल्म के गाने 'तेरा भाई वकील है' में वकीलों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल.

अब मुंबई, इलाहाबाद के बाद गुजरात हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में फिल्म की रोक को लेकर पि‍टीशन फाइल की है. इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण बोर्ड तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को एक आवेदन दिया गया है. हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर फैसला लेने को कहा. सीबीएफसी इस पूरे मुद्दे पर मंगलवार यानी 16 सितंबर तक अपना जवाब देगा.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ हुई अपील

कुछ दिनों पहले ही 'जॉली एलएलबी 3' के मेकर्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राहत मिली थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पेटीशन के खिलाफ फिल्म पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुनाया था. कोर्ट के मुताबिक उन्हें फिल्म में ऐसी कोई चीज या सीन नहीं नजर आई जिससे न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा हो. अब रिलीज से ठीक तीन दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. ऐसे में क्या गुजरात हाई कोर्ट फिल्म की रिलीज पर रोक लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी.

बता दें कि फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ था. जिसे फैंस का ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है. उनके मुताबिक फिल्म के ट्रेलर में कॉमेडी का पंच हल्का था. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जब फिल्म रिलीज होगी, तो वो इसे देखकर काफी एन्जॉय करने वाले हैं. 'जॉली एलएलबी 3' इस साल बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे बड़ा सरप्राइज बन सकती है. ये फिल्म 19 सितंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

