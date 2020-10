अनुराग मामले में पायल के सपोर्ट में रामदास अठावले, 'न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ'

एक्ट्रेस पायस घोष ने जब से फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, ये विवाद काफी लंबा खिंच गया है. एक तरफ एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके समर्थन में जरूर आवाज बुलंद की जा रही है. महिला आयोग भी पायल की इस लड़ाई में साथ खड़ी नजर आ रही है. अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पायल का समर्थन किया है.

पायल के समर्थन में रामदास अठावले

सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर रामदास अठावले ने पायल को ये भरोसा दिया है कि उनकी पार्टी र‍िपब्ल‍िकन पार्टी ऑफ इंड‍िया (RPI) इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- न्याय दिलाने की लड़ाई मे आरपीआय सदा साथ देगी! हम आपके साथ खड़े हैं. अठावले ने इस पोस्ट के साथ पायल संग अपनी मुलाकात की फोटो भी शेयर की है. मालूम हो कि इससे पहले पायल, अठावले संग ही महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने भी गई थीं. उस समय भी केंद्रीय मंत्री ने पायल को न्याय दिलवाने का भरोसा दिया था.

न्याय दिलाने की लढाई मे आरपीआय सदा साथ देगी! We are always with you!@iampayalghosh pic.twitter.com/RxbKe8jIDg