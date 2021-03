वकील साब के ट्रेलर रिलीज पर हंगामा, फैंस ने तोड़ डाला थिएटर का दरवाजा

साउथ स्टार पवन कल्याण की फिल्म वकील साब का ट्रेलर रिलीज कई जगहों पर हंगामे से भरा रहा. पवन के फैंस में एक्टर को पर्दे पर देखने की होड़ लग गई थी, जिस वजह से साउथ के कुछ थ‍िएटर्स में भगदड़ मच गई. वकील साब फिल्म का ट्रेलर 29 मार्च को शाम लगभग 4 बजे रिलीज किया गया जिसे देखने के लिए फैंस बेहद उतावले नजर आए. विशाखापट्टनम के संगम सारथ थ‍िएटर में फैंस ने तोड़-फोड़ भी मचा दी जिसका वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है.

कहीं तोड़-फोड़ तो कहीं फोड़े पटाखे

संगम सारथ थ‍िएटर में दो बजे से ही फैंस का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था. थ‍िएटर के अंदर पहुंचने के लिए भीड़ में धक्का-मुक्की चल रही थी. इसी दौरान भीड़ ने थ‍िएटर का शीशे का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर पहुंच गए. थ‍िएटर्स के अंदर ही नहीं बल्क‍ि सड़कों और घरों में भी फैंस वकील साब में पवन कल्याण की वापसी को देखने उत्साह से भर उठे. कहीं सड़कों पर पटाखे फोड़े तो कहीं एक्टर की तस्वीर की आरती उतारी गई. दो साल बाद एक्टर की वापसी ने फैंस में त्योहार सा माहौल बना दिया था.

