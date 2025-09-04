scorecardresearch
 

जाह्नवी की एक्टिंग पर मलयाली इंफ्लुएंसर ने क्यों किया कमेंट? बोलीं- किसी की नौकरी नहीं...

फिल्म 'परम सुंदरी' में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को लेकर इंफ्लुएंसर पवित्रा मेनन ने एक वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ. अब पवित्रा ने जाह्नवी पर किए कमेंट पर सफाई दी है. साथ ही मलयालम इंडस्ट्री को लेकर बनी सोच पर भी बात की.

'परम सुंदरी' में जाह्नवी पर कमेंट करने पर इंफ्लुएंसर ने दी सफाई (Photo: Youtube/ Param Sundari Trailer, Instagram @pavithramenon)
मैडॉक फिल्मस की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'परम सुंदरी' थिएटर्स में रिलीज हुई जिसे ऑडियंस से ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में नॉर्थ-साउथ का मिलन दिखाया है. मगर जिस तरह से इसे पेश किया गया, वो कई लोगों को खटका है. खासतौर से मलयाली भाषा बोलने वाले लोगों को फिल्म में जाह्नवी कपूर का काम उतना रास नहीं आया. उनके मुताबिक, एक्ट्रेस ने एक मलयाली लड़की का किरदार ठीक तरह से नहीं निभाया. 

'परम सुंदरी' फिल्म पर किया था कमेंट, अब क्या बोलीं इंफ्लुएंसर?

'परम सुंदरी' का जब ट्रेलर आया था, तब एक मलयाली इंफ्लुएंसर-आरजे पवित्रा मेनन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. उन्होंने उस वीडियो में मलयाली भाषी लोगों को फिल्म के अंदर जिस तरह से दिखाया गया, उसपर नाराजगी जताई थी. पवित्रा का ये भी कहना था कि हिंदी फिल्मों में मलयालम एक्ट्रेस को कास्ट करने में कोई बुराई नहीं है. हर मलयालम लड़की बालों में जैस्मिन के फूल लगाकर मोहिनी आटम नृत्य नहीं करती रहती है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PAVITHRA MENON (@pavithramenon)

हालांकि पवित्रा के इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटा दिया गया था. जिसके बाद वो वीडियो वापस भी आया. ऐसा कहा गया कि वीडियो में पवित्रा ने जाह्नवी के किरदार पर कमेंट किया था. अब खुद इंफ्लुएंसर-आरजे ने पूरे विवाद पर खुलकर बात की है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है, 'मैं कोई एक्टर नहीं हूं. जब खबर आई थी कि एक मलयालम एक्टर ने जाह्नवी के खिलाफ कुछ कहा है, तो वो एक अलग टॉपिक बन जाता है.'

'जबकि ऐसा नहीं हुआ है. ये कोई प्रोफेशनल जलन नहीं है. सच कहूं तो मैं किसी की भी नौकरी छीनने की कोशिश नहीं कर रही थी. लेकिन मैं बस इतना कह रही थी कि अपना काम ठीक तरीके से करो. तो अगर कोई मेरी भाषा ठीक ढंग से नहीं बोलेगा, तो मैं उस बात को दुनिया के सामने लेकर आना चाहूंगी. '

बॉलीवुड में मलयाली लोगों को छवि से नाराज पवित्रा मेनन?

पवित्रा आगे अपनी बातचीत में बॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह से मलयाली लोगों को दिखाया जाता है, उसपर भी नाराजगी जताती हैं. उनके मुताबिक, इंडस्ट्री में मलयाली लोगों को लेकर एक किस्म का स्टीरियोटाइप बना हुआ है, जो 90s तक ठीक था. मगर अब 2025 में ये बात खराब लगने लगी है.

उनका कहना है कि अगर फिल्म में एक्टर एक मलयाली का किरदार निभा रहा है, तो उसे वहां की भाषा बोलने का तरीका आना चाहिए जिसके लिए वो एक कोच भी हायर कर सकते हैं. वो बॉलीवुड से उम्मीद रखती हैं कि वो मलयाली लोगों की छवि के मामले में सही फैसले लें और अपनी ऑडियंस को हल्के में ना लें.

बात करें 'परम सुंदरी' फिल्म की, तो छह दिनों में फिल्म का कलेक्शन 37 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. फिल्म में जाह्नवी कपूर के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनजोत सिंह और संजय कपूर जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये फिल्म 29 अगस्त के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई थी.

---- समाप्त ----
