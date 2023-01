Pathaan trailer Twitter reaction: 'पठान' के ट्रेलर से इंप्रेस हुए फैन्स, बोले- बॉलीवुड की डूबती नइया को बचाएंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मच अवेटेड फिल्म 'पठान' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. और जितनी उम्मीदें फैन्स ने इससे लगाई हुई थीं, बादशाद सबपर खरे उतरते नजर आ रहे हैं. शाहरुख के फैन्स के लिए आज का दिन बहुत बड़े सेलिब्रेशन का है. फिल्म रिलीज होने के 15 दिन पहले 'पठान' का ट्रेलर रिलीज करके शाहरुख ने अपने चाहने वालों के दिलों की धड़कने और भी तेज कर दी हैं. दर्श एक-एक मिनट फिल्म के रिलीज होने के लिए कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शाहरुख की फिल्म 'पठान' के ट्रेलर रिलीज के रिएक्शन पर अगर गौर करें तो यह ज्यादातर सभी को पसंद आया है. एक्शन पैक्ड इस फिल्म में स्टार कास्ट काफी मजबूत दिख रही है. जॉन अब्राहम निगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं. डिंपल कपाड़िया पुलिस ऑफिसर बनी दिख रही हैं. दीपिका पादुकोण संग शाहरुख खान का रोमांटिक एंगल हर किसी के दिल की धड़कने तेज कर रहा है.

फैन्स और यूजर्स के मिक्स्ड हैं रिएक्शन्स

हालांकि, कुछ यूजर्स शाहरुख की इस फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड तो हवा दे रहे हैं. एक्टर पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. कोरोनावायरस लॉकडाउन के बाद से दो-तीन फिल्मों को छोड़कर किसी भी फइल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है. बल्कि आमिर खान और अक्षय कुमार का भी जादू फीदा पड़ता नजर आया है. शाहरुख के भरोसे ही शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री की नइया पार हो सकती है. एक ओर फैन्स कह रहे हैं कि किंग खान ही डूबते बॉलीवुड को बचा सकते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने केवल ट्रेलर देखकर ही फिल्म को फ्लॉप बताना शुरू कर दिया है. थोड़े- बहुत मिक्स्ड रिएक्शन्स ट्रेलर को देखने के बाद सामने आते नजर आ रहे हैं.

For the hate filled campaigns that will commence for no reason whatsoever! 'Ek soldier ye nahi puchta desh ne uske liye kya kiya, puchta hai, woh desh ke liye kya kar sakta hai' #PathaanTrailer promises to be the escapism we all needed & for #Bollywood to return with a BANG 🔥 pic.twitter.com/jWFpLfykGB

Comparing #Pathaan with previously released SRK movies, it looks more grand, the scale and vision is so high and the genre is the safest for a massive comeback. #PathaanTrailer will take the hype into sky high and will guarantee an earth shattering opening for sure. pic.twitter.com/6h9xVNn1j5