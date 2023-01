Pathaan Box Office Worldwide Day 3: वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'पठान' की दहाड़, तीन दिन में 300 करोड़ का आंकड़ा पार

Pathaan Box Office Worldwide Day 3: शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का जादू दुनियाभर में फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ तीन ही दिन हुए हैं और इसने ढेरों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. अब 'पठान' की तीसरे दिन की कमाई की रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं. जानकारी के मुताबिक, भारत में भले ही इस फिल्म ने बहुत बढ़िया कलेक्शन ना किया हो, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी भी इसक डंका बज रहा है.

पठान ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने ट्वीट में बताया है कि भारत में 'पठान' ने 34 से 36 करोड़ रुपये की कमाई की है. ये नॉन हॉलिडे के हिसाब से ठीकठाक कलेक्शन है, लेकिन जिस तरह से शाहरुख की फिल्म ने अपने पहले और दूसरे दिन कमाई की, उसको देखते हुए ये नंबर काफी कम है. साथ ही 'दंगल', 'बाहुबली 2' और 'केजीएफ 2' के तीसरे दिन के कलेक्शन को मैच करने में 'पठान' चूक गई है.

लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनियाभर में 'पठान' का जलवा अभी भी कायम है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, 'पठान' ने महज तीन दिनों में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ एक और रिकॉर्ड पर 'पठान' ने अपना नाम लिखवा लिया है. अब वीकेंड पर इस फिल्म का कलेक्शन कौन-सी नई ऊंचाइयां छूता है, ये देखने वाली बात होगी.

#Pathaan crosses ₹ 300 Crs Gross at the WW Box office in 3 days.. 🔥