Pathaan Box Office Collection Day 8: नहीं रुकेगा 'पठान', 8वें दिन भी रिकॉर्डतोड़ कमाई जारी, 700 करोड़ कमाने की ओर

इसे कहते हैं इतिहास रचना. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बरसात कर दी है. लगातार 8 दिन से फिल्म नॉनस्टॉप कलेक्शन कर रही है. शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी पठान के 8वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, पठान ने बुधवार को भी डबल डिजिट में कमाई कर इतिहास रचा है.

8 दिन में पठान ने कितने कमाए?

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने 8वें दिन का कलेक्शन शेयर किया है. उनके मुताबिक, पठान का 8वें दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ रुपये हो सकता है. शाहरुख-दीपिका स्टारर मूवी का 8 दिनों का इंडिया कलेक्शन 348.25 करोड़ हो गया है. पठान के हिंदी वर्जन ने बुधवार (पहले दिन) को 55 करोड़, गुरुवार को 68 करोड़, शुक्रवार को 38 करोड़, शनिवार को 51.50 करोड़, रविवार को 58.50 करोड़, सोमवार को 25.50 करोड़, मंगलवार को 22 करोड़ कमाए. अब बुधवार को भी मूवी का दमखम जारी है. 7वें दिन के मुकाबले कमाई में हल्की सी गिरावट देखी गई है. बावजूद इसके पठान का कलेक्शन जोरदार है.

#Pathaan early estimates for All-India Nett for Day 8 is around ₹ 18 Crs..