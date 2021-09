रेड मोनोकनी में परिणीति चोपड़ा ने शेयर की फोटो, प्रियंका चोपड़ा ने किया कॉमेंट

परिणीति चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. परिणीति की टांसफॉर्मेशन जर्नी भी कमाल की रही है. एक्ट्रेस ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से खूब सुर्खियां बटोरी थीं और लोगों को काफी हैरान भी किया था. आज परिणीति बॉलीवुड की ग्लैम डीवास में शुमार हैं. परिणीति चोपड़ा अपनी एक फोटो की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह मोनोकनी पहने नजर आ रही हैं.

परिणीति चोपड़ा इस समय अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं. परिणीति चोपड़ा ने लाल रंग की कट आउट मोनोकनी पहनी हुई है. इसे पहनकर वह समंदर किनारे लेटी नजर आ रही हैं और ऊपर की ओर वह कैमरे में देखकर पोज दे रही हैं. एक्ट्रेस की इस फोटो को प्रियंका चोपड़ा ने भी पसंद किया है. कॉमेंट करते हुए प्रियंका ने लिखा, "अरे वाह, लगता है तुम इंस्पायर्ड हो?"

प्रियंका ने किया कॉमेंट

इसका रिप्लाई करते हुए परिणीति चोपड़ा ने लिखा, "प्रियंका चोपड़ा नहीं तो, एकदम पक्का." कुछ समय पहले एक चैट शो में परिणीति ने अपने बढ़े वजन को लेकर कई बातों का खुलासा किया था. परिणीति ने बताया था कि साल 2014 में उनकी फिल्म 'किल दिल' रिलीज होने के बाद वो कुछ समय के लिए स्क्रीन से गायब हो गई थीं, ताकि वह खुद पर काम कर सकें. प्रियंका और परिणीति की बात करें तो दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग है. अक्सर दोनों बहनें एक-दूसरे पर प्यार लुटाती रहती हैं. प्रियंका और परिणीति ने साथ में काम भी किया है. उन्होंने 'फ्रोजन 2' की डबिंग की है.

वर्कफ्रंट पर परिणीति को सायना नेहवाल की बायोपिक में देखा गया था. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा वह 'संदीप और पिंकी फरार' में नजर आईं. फिल्म में वह अर्जुन कपूर के अपोजिट थीं. उनकी फिल्म 'The Girl On The Train' को भी फैन्स पसंद किया.