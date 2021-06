एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी एक फोटो की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो बिकिनी पहने समंदर किनारे बैठी हुई हैं. इस फोटो पर कई सितारे कमेंट कर रहे हैं. परिणीति की कजिन और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी फोटो पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाईं. प्रियंका ने कमेंट कर बताया कि उन्हें परिणीति से जलन हो रही है.

बहन परिणीति की पोस्ट पर प्रियंका का कमेंट

परिणीति ने जो फोटो शेयर की है वो तुर्की की है. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- इस फोटो से पहले में प्रणायाम कर रही थी. ठीक है, ये झूठ है. इस तस्वीर में वो ब्लैक कलर की बिकिनी में स्टनिंग दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक शेड्स लगा रखे हैं. इस पर प्रियंका ने कमेंट कर लिखा- मुझे बहुत जलन हो रही है. इसी के साथ उन्होंने हर्ट आइज के साथ स्माइली फेस वाला इमोजी भी बनाया. प्रियंका का ये मजेदार कमेंट वायरल है.

परिणीति ने तुर्की से कई सारी फोटोज शेयर की हैं.

प्रियंका और परिणीति की बात करें तो दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग है. अक्सर दोनों बहनें एक-दूसरे पर प्यार लुटाती रहती हैं. प्रियंका और परिणीति ने साथ में काम भी किया है. उन्होंने फ्रोजन 2 में डबिंग की है.

वर्क फ्रंट पर परिणीति को सायना नेहवाल की बायोपिक में देखा गया था. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा वो संदीप और पिंकी फरार में नजर आईं. फिल्म में वो अर्जुन कपूर के अपोजिट थीं. उनकी फिल्म The Girl On The Train को भी फैंस पसंद किया.