परिणीति-राघव ने 1 महीने बाद दिखाई बेटे की झलक, किया नामकरण, खास है मतलब

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को बेटे का वेलकम किया था. मां बनने के एक महीने बाद उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार को दुनिया से रूबरू करवाया है.

X
राघव चड्ढा-परिणीति चोपड़ा के बेटे की पहली फोटो (PHOTO: Instagram @parineetichopra)
राघव चड्ढा-परिणीति चोपड़ा के बेटे की पहली फोटो (PHOTO: Instagram @parineetichopra)

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की खुशियां सातवें आसमान पर हैं. परिणीति अब एक मां के किरदार में हैं. 19 अक्टूबर को उन्होंने बेटे को जन्म दिया था. पेरेंट बनने के बाद कपल की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है. पेरेंट बनने के महीने बाद राघव-परिणीति ने फैन्स को बड़ी ट्रीट दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर नन्हे राजकुमार की पहली झलक शेयर की है. कपल ने बेटे का नाम भी रिवील किया है. 

राघव-परिणीति ने दिखाई बेटे की झलक 
परिणीति ने 19 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया था. हर कोई उनके घर आए नन्हे मेहमान की झलक देखने को बेकरार था. इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बेटे संग पहली फोटो शेयर की है. तस्वीर में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा बेटे के नन्हे कदमों को चूमते दिख रहे हैं. दोनों बेटे के प्यार में डूबे हुए नजर आए. कपल को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 

तस्वीर के साथ उन्होंने बेटे का नाम भी रिवील किया. एक्ट्रेस लिखती हैं कि जल का रूप, प्रेम का स्वरूप, वही है नीर. हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने उसका नाम रखा 'नीर', पवित्र, दिव्य, असीम. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

कपल ने बेटे का नाम नीर रखा है. परिणीति और राघव चड्ढा के बेटे पर लोग भर-भर कर प्यार लुटा रहे हैं. फैन्स और सेलेब्स उनके बेटे को आशीर्वाद-दुआएं दे रहे हैं. 

परिणीति-राघव की लव स्टोरी 
परिणीति और राघव चड्ढा की मुलाकात लंदन में एक इवेंट के दौरान हुई थी. राघव से मिलते ही परिणीति उन्हें अपना दिल दे बैठीं. मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक-दूसरे से प्यार कर बैठे. इसके बाद 24 सितंबर 2023 में दोनों शादी के बंधन में बंधे. 

राघव-परिणीति माता-पिता बन चुके हैं. वो अपनी नई जर्नी को लेकर एक्साइटेड हैं. परिणीति मां बनने के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. वो अपना डेली रूटीन फैन्स के साथ शेयर करती हैं. परिणीति एक्ट्रेस से व्लॉगर भी बन चुकी हैं. उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें वो फैन्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करती दिखती हैं. 

