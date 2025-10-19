परिणीति चोपड़ा बनीं मां, बेटे को दिया जन्म, खुशी से झूमे पिता राघव चड्ढा

परिणिती चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर खुशियों ने दस्तक दी है. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. ये गुड न्यूज कपल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी. पूरे परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल है. हाल ही में परिणीति अस्पताल में एडमिट हुई थीं.

लिटिल चैम्प का किया वेलकम

दिवाली के शुभ मौके पर चड्ढा और चोपड़ा खानदान में किलकारी गूंजी है. इस गुड न्यूज ने सभी को इमोशनल कर दिया है. परिणीति बेटे की मां बनी हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर राघव ने लिखा कि नजर ना लगने वाली इमोजी के साथ इस गुड न्यूज को फैंस के साथ बांटा है.

राघव ने लिखा- वो आखिरकार आ गया है. हमारा बेबी बॉय, हमारा बेटा. हम सच में इससे पहले कि जिंदगी को अब याद भी नहीं रख सकते. हमारे बांहे, हमारे दिल भर गए हैं. पहले एक दूसरे के साथ हम थे, लेकिन अब हमारे पास सबकुछ है. दिल से- परिणीति और राघव.

---- समाप्त ----