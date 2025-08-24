पाकिस्तानी गाने की कॉपी है 'परम सुंदरी' फिल्म का गाना 'डेंजर'? हो रही ऐसी चर्चा

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत की नोक-झोंक के बारे में तो सभी जानते ही हैं. दोनों देशों के बीच तनाव भरे रिश्ते रहे हैं. हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तानी गाने भारत में और बॉलीवुड के गाने पाकिस्तान में चाव से सुने जाते हैं. कई बार बॉलीवुड गानों को कॉपीड बताया गया है. हाल ही में ऐसा ही हुआ है जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' के साथ.

दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'परम सुंदरी' का नया गाना 'डेंजर' 21 अगस्त को रिलीज किया गया था. इस गाने को काफी पसंद किया गया, मगर रिलीज होते ही इस गाने पर चोरी के आरोप लग गए हैं.

Doesn't the Laal Saari bit in the Danger song in #ParamSundari sound like the Laal Suit bit in the OST of #MannatMurad from 2023 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/JK811dbb6C — ainy (@annie725363893) August 22, 2025

पाकिस्तान गाने को किया गया कॉपी?

सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि 'डेंजर' गाना पाकिस्तानी गाने 'लाल सूट' से काफी मिलता-जुलता है. यह गाना 2023 में आई पाकिस्तानी ड्रामा 'मन्नत मुराद' में दिखाया गया था. सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी गाने को खूब शेयर कर रहे हैं और खूब रिएक्शन दे रहे हैं. इस वजह से फिल्म 'परम सुंदरी' की टीम को ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इन दावों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

बता दें कि परम सुंदरी का गाना 'डेंजर' सचिन-जिगर की जोड़ी ने कंपोज किया है. जबकि विशाल ददलानी, पार्वती मीनाक्षी और सचिन-जिगर ने इस गाने में अपनी आवाज दी है. इस गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है.

Advertisement

परदेसिया गाने को लेकर भी हुआ विवाद

वहीं इससे पहले परम सुंदरी का परदेसिया गाना भी पिछली बॉलीवुड फिल्म से मिलता-जुलता होने के कारण विवादों में रहा. सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि यह गाना मणिरत्नम की 1995 की क्लासिक फिल्म 'बॉम्बे' का 'कहना ही क्या' और 'ये हसीन वादियां' से मिलता-जुलता है. जिसमें ए.आर. रहमान ने म्यूजिक दिया था.

कब रिलीज होगी फिल्म

दिनेश विजान के मैडॉक प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर ये फिल्म एक उत्तर भारतीय लड़के और एक दक्षिण भारतीय लड़की की लव स्टोरी पर बनी है.

---- समाप्त ----