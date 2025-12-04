पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी का एक्टिंग में डेब्यू, एक्टर ने लाडली पर लुटाया प्यार, बोले- नई पीढ़ी बहुत समझदार...

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का डंका हर तरफ बजता है. वह फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नाम हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है. अब पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी भी उसी राह पर निकल चुकी हैं. आशी ने हाल ही में 'ला इलाज' से थिएटर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. इस पर एक्टर ने रिएक्शन दिया है.

आशी के एक्टिंग डेब्यू पर पंकज त्रिपाठी

'ला इलाज' को पंकज और मृदुला त्रिपाठी रूपकथा रंगमंच के बैनर तले बनाया गया है. जो उनका पहला थिएटर प्रोजेक्ट है. नवंबर में मुंबई में इस नाटक की शुरुआती परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. पंकज ने बताया कि उन्होंने परफॉर्मेंस को 'एक पिता के बजाय एक एक्टर के तौर पर देखा.'

पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा?

फीडबैक पर आशी के रिएक्शन के बारे में उन्होंने HT सिटी को बताया, 'उसने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया. तीसरे परफॉर्मेंस तक मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी; वह मुझसे ज्यादा तेज लग रही थी. जब हमारे इंस्ट्रक्टर हमें ये कॉन्सेप्ट समझाते थे, तो हमें उन्हें समझने में एक या दो साल लग जाते थे. उसने यह कामयाबी सिर्फ तीन शो में हासिल कर ली. यह नई पीढ़ी बहुत समझदार और एडवांस्ड है. हालांकि, उनके सामने आने वाली चुनौतियां भी ज्यादा मुश्किल और सोफिस्टिकेटेड होती हैं.'

आशी के करियर पर पंकज

पंकज ने बताया कि आशी ने अभी एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पर अपनाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर वह यह रास्ता चुनती है तो वह पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे. उन्होंने कहा, 'मैं उसे अपना रास्ता खुद बनाने दूंगा. मैं इस सफर में आने वाली चुनौतियों को समझता हूं. मैं या तो उसे अभी डरा सकता हूं या उसे अपने तरीके से एक्सप्लोर करने की आजादी दे सकता हूं. यह आजादी सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों को मिलनी चाहिए. उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बढ़ावा दें, और अगर वे लड़खड़ा भी जाते हैं, तो यह दुनिया का अंत नहीं है.'

पंकज त्रिपाठी के आने वाले प्रोजेक्ट्स

पंकज आखिरी बार अनुराग बसु की रोमांटिक फिल्म मेट्रो… इन दिनो में कोंकणा सेन शर्मा के साथ बड़े पर्दे पर दिखे थे. वह अभी दो नई फिल्मों में बिजी हैं. एक मिर्जापुर मूवी और दूसरी अदिति राव हैदरी के साथ परिवर्तक मनुरंजन. दोनों फिल्मों के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है.

