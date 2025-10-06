scorecardresearch
 

Feedback

शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह पर हुआ था विवाद, पिता पंकज कपूर ने किया सपोर्ट

पंकज कपूर ने बेटे शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह को लेकर बात की. उन्होंने न सिर्फ फिल्म का बचाव किया बल्कि ये तक कहा कि फिल्म समाज की सच्चाई दिखाती है.

Advertisement
X
फिल्म कबीर सिंह पर बोले पंकज कपूर (Photo:Instagram/@officialpankajkapur/@shahidkapoor)
फिल्म कबीर सिंह पर बोले पंकज कपूर (Photo:Instagram/@officialpankajkapur/@shahidkapoor)

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' साल 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर विवाद तो काफी हुआ लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं अब इस पर शाहिद कपूर के पिता और दिग्गज एक्टर पंकज कपूर ने बात की है. 

दरअसल पंकज कपूर ने फिल्म कबीर सिंह का बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ उस हकीकत को दिखाती है, जो पहले से ही समाज में मौजूद है और यह एक टॉक्सिक मस्कुलैनिटी का महिमामंडन नहीं करती.  

पंकज कपूर ने क्या कहा?
हाल ही में द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में पंकज कपूर ने अपने बेटे शाहिद कपूर की अब तक की फिल्म जर्नी पर खुलकर बात की. उन्होंने हैदर, फर्जी और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में उनके काम की तारीफ की. साथ ही यह भी बताया कि शाहिद ने कैसे अपने अंदर छिपी एक्टिंग को निखारा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Nora Fatehi
कैजुअल अंदाज, क्यूट स्माइल, यूं नज़र आईं Nora Fatehi 
Manisha Rani
बेसब्र हुईं Manisha Rani, नहीं मिल रहा ड्रीमबॉय, बोलीं... 
Bobby Deol
Bollywood में Bobby Deol के 30 साल पूरे, यूं किया सेलिब्रेट 
Rajnikanth
आध्यात्मिक यात्रा पर निकले एक्टर Rajinikanth! 
Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan
पत्नी और GF के साथ काम करना नहीं अच्छा, क्यों बोले सैफ, बताया इसका नुकसान 

पंकज ने कबीर सिंह का बचाव किया
पंकज कपूर ने फिल्म कबीर सिंह के बारे में बचाव करते हुए कहा, 'शाहिद ने फिल्म 'कबीर सिंह' में भी अच्छा काम किया है. यह ठीक है क्योंकि समाज में  टॉक्सिक मस्कुलैनिटी मौजूद है. सिर्फ इसलिए कि कोई फिल्म इसे चित्रित करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसका महिमामंडन कर रही है. यह हमारे अपने दृष्टिकोण के बारे में ज्यादा है. फिल्में दुनिया को वैसा ही दिखाती हैं जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं.'

Advertisement

'कबीर सिंह ने एक दोषपूर्ण व्यक्ति को चित्रित किया है, जो कहानी को आकर्षक बनाता है.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिनेमाई कहानी कहने का मकसद अक्सर इंसानी जटिलताओं पर जरूरी बहस छेड़ना होता है.'

किस फिल्म से उभरे शाहिद कपूर?
शाहिद की एक्टिंग जर्नी पर बात करते हुए पंकज कपूर ने बताया कि उनके बेटे की असली क्षमता 2014 में विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर से उभरी. उन्होंने आगे कहा, 'काफी समय से मैं उसे और दूसरों को यही बताता रहा हूं कि उसकी ताकत ड्रामा में है. जिसे पूरी तरह से निखारा नहीं गया था.  तब तक, उसे ज्यादातर प्यारे लड़के वाले किरदार ही मिलते थे. विशाल भारद्वाज ने उस क्षमता को उजागर किया. इन फिल्मों ने शाहिद को एक एक्टर के रूप में गढ़ने में अहम भूमिका निभाई. शाहिद अब यह भी समझने लगे थे कि उन्हें कौन से प्रोजेक्ट लेने हैं. उन्होंने हैदर और फर्जी में भी शानदार एक्टिंग की.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement