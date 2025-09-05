बंगाल में नहीं होने दिया बंगाल फाइल्स का शूट, सांप्रदायिक सद्भाव के सवाल पर पल्लवी ने कहा ये

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' लगातार चर्चा में है. इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बंगाल में हुए नरसंहार की कहानी को दिखाया गया है. ये वो समय था जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड रखी थी कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए. इस दौरान बंगाल में एक जंग की शुरुआत हुई, जिसमें जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के खिलाफ कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी. 'द बंगाल फाइल्स' की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने आजतक डिजिटल संग खास बातचीत में इसके बारे में बताया. साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पिक्चर को बंगाल में शूट नहीं होने दिया गया है.

बंगाल में नहीं हुई फिल्म की शूटिंग

पल्लवी जोशी ने बताया, '16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था. इस तरह से उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार वहां पर शुरू किया था. लेकिन कुछ हीरो थे हमारे. जैसे गोपाल मुखर्जी थे. उन्होंने इस मूवमेंट के खिलाफ खड़े होकर लोगों को जोड़ा.'

उन्होंने फिल्म की शूटिंग को लेकर कहा, 'जब फिल्म को लेकर रिसर्च हमने शुरू की तभी एक बंगाल से बयान आ गया था कि कुछ लोग बंगाल फाइल्स बनाना चाह रहे हैं और हम उनको अपने राज्य में आने नहीं देंगे. उनकी फिल्म यहां रिलीज नहीं होने देंगे. ये खुद मुख्यमंत्री जी (ममता बनर्जी) के ही शब्द थे. उनका एक वीडियो भी है, जिसमें उन्होंने ये कहा. उसके बाद हमने ये फिल्म किसी तरह पूरी की. बहुत बड़ी बात ये है कि ताशकंद फाइल्स की शूटिंग हमने ताशकंद में की, कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कश्मीर में की. लेकिन बंगाल फाइल्स की शूटिंग हमने बंगाल में बिल्कुल नहीं की. हर ही नहीं सके, इसलिए हमने मुंबई में सेट लगाया था. मेरे ख्याल से जैसे खबर फैलने लगी तो बहुत सारी FIR दर्ज होने लगी. तरह-तरह के आरोप लगने लगे उसमें.'

सांप्रदायिक सद्भाव पर पड़ेगा असर?

फिल्म के ट्रेलर को हिंसक बताया जा रहा है. ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि 'द बंगाल फाइल्स' का असर बंगाल के लोगों की सांप्रदायिक सद्भाव पर पड़ सकता है. इसे लेकर भी पल्लवी जोशी ने बात की. उन्होंने कहा, 'कोई भी जिम्मेदार फिल्मकार जो होता है उसको अपनी नागरिक की ड्यूटी बहुत अच्छे से पता होती है. हमारी पिछली फिल्में या मेरे करियर का सारा काम अगर आप देखें, तो आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह की फिल्में करते हैं. तो ये जितने लोगों को कुछ आधा सत्य देखकर टिपण्णी करने की आदत है, वो सोशल मीडिया पर बहुत बोलते हैं, बहुत लिखते हैं. उससे प्रभावित होकर अगर समाज व्यवहार करने लगा तब तो भारत का कुछ भविष्य ही नहीं रहेगा.'

