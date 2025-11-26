scorecardresearch
 

पलाश मुच्छल हुए अस्पताल से डिस्चार्ज, स्मृति मंधाना से कब होगी शादी? नहीं दिया कोई अपडेट

म्यूजिशियन पलाश मुच्छल को तनाव और थकान के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टलने के बाद हुआ. उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें 26 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि उन्होंने स्मृति मंधाना संग अपनी शादी पर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है.

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए पलाश मुच्छल (Photo: Instagram/@palash_muchhal)
अस्पताल से डिस्चार्ज हुए पलाश मुच्छल (Photo: Instagram/@palash_muchhal)

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ शादी टलने के बाद म्यूजिशियन पालाश मुच्छल सुर्खियों में चल रहे हैं. पलाश की तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अब खबर आई है कि उन्हें बुधवार, 26 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, पालाश की हालत अब स्थिर है. डॉक्टरों का मानना है कि तनाव के कारण उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी.

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए पलाश

पलाश मुच्छल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. यह जानकारी उनकी टीम ने दी है. सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह फिट मानने के बाद छुट्टी दी. पलाश को 25 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब वे सांगली से लौटे थे. स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टल जाने के बाद वे मुंबई आए थे. उन्हें गोरेगांव के SRV हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि अत्यधिक थकान और तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थीं.

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को स्मृति के होमटाउन महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी. लेकिन स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई. शादी वाले दिन सुबह श्रीनिवास को सीने में तकलीफ हुई और उन्हें तुरंत सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर ले जाया गया. जांच और इलाज के दौरान परिवार ने पूरा समारोह रद्द करने का फैसला लिया.

क्यों खराब हुई पलाश की तबीयत?

म्यूजिशियन की मां के अनुसार इसका असर पालाश पर भी गहरा पड़ा था. अमिता मुच्छल ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में कहा था, 'पलाश और स्मृति के पापा का बहुत गहरा रिश्ता है. जब यह सब हुआ तो वो इतना रोए कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें चार घंटे अस्पताल में रखा गया. IV ड्रिप लगाई गई, ECG किया गया और बाकी टेस्ट भी हुए. सभी रिपोर्ट नॉर्मल आईं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तनाव में हैं.'

जल्द होगी शादी?

दूसरी तरफ स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल हैं कि पलाश और स्मृति अब शादी करेंगे या नहीं? इस बीच पलाश मुच्छल धोखाधड़ी के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं. अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसमें उनके एक महिला संग बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि पलाश ने स्मृति पर चीट किया है. हालांकि कपल और उनके परिवार ने अभी तक इसपर चुप्पी साधी हुई है.

