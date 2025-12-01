स्मृति मंधाना के साथ पोस्टपोन हुई शादी, उदास दिखे पलाश मुच्छल, एयरपोर्ट पर पेरेंट्स संग हुए स्पॉट

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना के साथ शादी करने वाले थे. शादी की रस्में संगीत, हल्दी सब हो चुका था. मगर स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गईं, जिसके चलते शादी को रोकना पड़ा. अब इन सब घटनाक्रम के बाद पहली बार पलाश को देखा गया हैं.

शादी के पोस्टपोन होने के बाद खबर आई थी कि पलाश मुच्छल की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था. हालांकि जल्द ही उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. अब पहली बार उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी सुस्त

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पलाथ मुच्छल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. उनके साथ उनकी मां-पिता के साथ अन्य दूसरे लोग भी नजर आ रहे हैं. पलाश की मां का एक्सप्रेशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसके अलावा पलाश भी काफी टूटे और थके हुए नजर आ रहे हैं. वो पैप्स से नजरें झुकाकर चल रहे हैं. जबकि उनकी मां बेटे के साथ हंसते हुए नजर आ रही हैं.

पलाश-स्मृति ने चेंज ने बदला बायो

सोशल मीडिया पर शादी दोनों ही सितारों की शादी टलने के पीछे कई दावे किए जा रहे हैं. हालांकि अभी तक स्मृति या पलाश की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया. इन सब के बीच पलाश-स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम बायो में बदलाव किए.

एक तरफ जहां शादी टलने के बाद पलाश-स्मृति ने मेहंदी और हल्दी से जुड़ी फोटोज डिलीट कर दी थीं तो वहीं अब दोनों ने अपने इंस्टा प्रोफाइल के नीचे एक नीले रंग (Nazar amulet) का इमोजी लगाया है. इस इमोजी का इस्तेमाल लोग बुरी नजर से बचने के लिए अक्सर यूज करते हैं.

शादी टूटने की खबर ऑफिशियल नहीं

ध्यान रहे कि सोशल मीडिया पर स्मृति-पलाश को लेकर कई दावे किए गए हैं. कई अनकन्फर्म्ड चैट भी वायरल हुए. जिसे लेकर दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया. हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. इस शादी को स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने के चलते रोका गया था, हालांकि अब वो स्वस्थ हैं, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं.



