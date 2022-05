करण जौहर ने पाकिस्तानी गाने को चुराया या सिंगर Abrar ul Haq का गलत दावा? जानें क्या है सच

वरुण धवन, कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. तभी तो पाकिस्तान में भी इसके ट्रेलर को लेकर बवाल मच गया है. ट्रेलर में दिखे सॉन्ग नाच पंजाबन के कॉपीराइट का पूरा विवाद है. पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने करण जौहर पर उनके गाने को चुराने का आरोप लगाया है. कॉपीराइट के इस मामले पर अबरार ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है.

पाकिस्तानी गाने पर विवाद

मामला सामने आने के बाद करण जौहर पर लोग गाना कॉपी करने के लिए जमकर बरस रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इस मामले का पूरा सच क्या है? अबरार जिस तरीके से दावा कर रहे कि गाने के राइट्स उनके पास हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या करण जौहर ने सच में पाकिस्तानी गाने को कॉपी किया है? इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. MOVIEBOX नाम के ट्विटर हैंडल से इस पूरे मुद्दे पर रिएक्शन आया है. MOVIEBOX के पास यूके भांगड़ा लेबल्स, रिकॉर्डिंग्स के राइट्स रहते हैं. अबरार के गाने नाच पंजाबन के राइट्स भी इसी कंपनी के पास हैं.

MOVIEBOX नाम की रिकॉर्ड लेबल कंपनी पर साल 2002 में अबरार का नाच पंजाबन सॉन्ग रिलीज हुआ था. इसी कंपनी के हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया है, टी-सीरीज ने नाच पंजाबन गाने को फिल्म जुग जुग जियो में लेने के लिए ऑफिशियली लाइेसेंस लिया है. करण जौहर और धर्मा मूवीज के पास इस गाने को अपनी फिल्म में लेने के लीगल राइट्स हैं. अबरार उल हक का ट्वीट अपमानजनक है. इसके स्वीकार नहीं किया जा सकता.

Nach Panjaban has been officially licensed for it to be included in the Film “JugJugg Jeeyo” by @TSeries. @karanjohar & @DharmaMovies have the legal rights to use this song in their film and the tweet by @AbrarUlHaqPK earlier today is defamatory and completely unacceptable.