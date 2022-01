पाकिस्तान की पॉपुलर एक्ट्रेस अलीजेह शाह इन दिनों गलत वजह से सुर्ख‍ियों में हैं. एक्ट्रेस को कार में स्मोक‍िंग करते देखा गया था जिसका वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर देखते ही देखते वायरल हो गया है. लोगों ने अलीजेह को पब्ल‍िक प्लेस में स्मोकिंग करने के लिए ताने देने शुरू कर दिए. कई लोगों ने एक्ट्रेस को सोशल मीड‍िया पर ट्रोल किया है.

वीड‍ियो में अलीजेह को कार की फ्रंट सीट पर बैठकर स्मोक करते देखा जा सकता है. वह अपने दोस्तों के साथ च‍िल मूड में नजर आ रही हैं. इस दौरान किसी ने एक्ट्रेस का वीड‍ियो बना लिया और उसे सोशल मीड‍िया पर शेयर कर दिया. वीड‍ियो के आने के कुछ देर बाद ही लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई. कई लोगों ने अलीजेह की स्मोक‍िंग करते मीम्स भी बना डाली है.

यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल

एक यूजर ने लिखा 'फेमिन‍िज्म प्रमोट करने के चक्कर में पाक‍िस्तानी लड़क‍ियां कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हैं. इन्होंने यूरोप‍ियन कल्चर को पूरी तरह से अपना लिया है, चाहे वो पहनावा हो या जिंदगी जीने का अपना तरीका.' एक अन्य यूजर ने अलीजेह की मीम बनाते हुए लिखा 'साल 2021 की अटेंशन सीकर है अलीजेह शाह'. इंस्टाग्राम के अलावा ट्व‍िटर पर भी ढेर सारी मीम्स वायरल हैं.

एक यूजर ने लिखा 'वो क्यूट है पर इस्लामिक नहीं है.' दूसरे यूजर ने लिखा 'ये जितने ड्रामा में अच्छे किरदार निभाते हैं असल में इसके बरख्श इनकी जिंदगी होती है.' एक और ने सीधे तौर पर लिखा 'चरस पी रही है ये तो.' एक ने लिखा 'जब से इसका ब्रेकअप हुआ है तब से इसने अपनी पर्सनाल‍िटी खराब कर ली है.' एक और यूजर ने लिखा 'मुझे असल में इनके लिए बुरा लगता है, ऐसे ही शोब‍िज यंग मासूम रूहों को खराब कर देती है, जिसका एहसास उन्हें 30 के बाद होता है.'

कुछ लोगों ने अलीजेह का किया सपोर्ट

हालांकि कुछ लोगों ने अलीजेह का सपोर्ट भी किया है. कुछ यूजर्स का मानना है कि ये किसी ड्रामा की शूट‍िंग का ह‍िस्सा है. तो किसी ने कहा कि ये उसकी निजी जिंदगी है, वो जो चाहे करे. खैर, रियल हो या रील, अलीजेह ने वाकई अटेंशन ग्रैब कर लिया है. वे सोशल मीड‍िया पर हर जगह छा गई हैं. अलीजेह शाह ने Ehd-e-wafa, हूर परी, जो तू चाहे, मेरा दिल मेरा दुश्मन, ताना बाना सीर‍ियल्स में काम किया है.