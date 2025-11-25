scorecardresearch
 

पाकिस्तान में थे धर्मेंद्र के चाहने वाले, निधन से दुखी पूर्व PAK क्रिकेटर, बोले- विरासत...

यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. धर्मेंद्र का निधन उनके चाहने वालों के दिलों में एक खालीपन छोड़ गया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने भी धर्मेंद्र को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.

धर्मेंद्र को लेकर क्या बोले राशिद लतीफ (PHOTO: Instagram @aapkadharam)
धर्मेंद्र को लेकर क्या बोले राशिद लतीफ (PHOTO: Instagram @aapkadharam)

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन से दुनियाभर में शोक की लहर है. हर किसी के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे. धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता थे, जिन्होंने सिर्फ लोगों का दिल जीतना सीखा था. इसलिए देश हो या विदेश हर जगह उनके चाहने वाले थे. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने भी हीमैन के निधन पर उन्हें श्रदाजंलि दी है. 

पाक क्रिकेटर ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धाजंलि
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए आईएएनएस से कहा, धर्मेंद्र जी एक लीजेंडरी हीरो थे और 'शोले' आज भी एक अमर क्लासिक फिल्म है. वो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी काफी लोकप्रिय थे. उनकी विरासत हमेशा याद रहेगी. 

बॉलीवुड ने दी श्रद्धाजंलि 
धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार उनके अंतिम दर्शन को शमशान घाट पहुंचे. शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, कालोज, अक्षय कुमार धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देते हुए भावुक हो गए. कपिल शर्मा, अली गोनी, राहुल वैद्य, अंकिता लोखंडे और भारती सिंह जैसे सितारों ने धर्मेंद्र को सोशल मीडिया पोस्ट में अंतिम विदाई दी. 

धर्मेंद्र के हर चाहने वाले ने उन्हें अपने अंदाज में श्रद्धाजंलि देकर विदा किया. धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलते ही उनके घर के बाहर चाहने वालों की भीड़ जमा हो गई. फैन्स इस बात से दुखी नजर आए कि वो अपने चहेते स्टार के अंतिम दर्शन नहीं कर सके.

सोशल मीडिया पर थे एक्टिव 
धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी बेहद एक्टिव थे. वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैन्स को लाइफ से जुड़ी अपडेट देते रहते थे. धर्मेंद्र की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट उनकी अपकमिंग फिल्म इक्कीस को लेकर थी. 29 अक्टूबर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इक्कीस का ट्रेलर पोस्ट किया था. इक्कीस धर्मेंद्र के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई, जो 25 दिसबंर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फैन्स को धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. 

अंत में बस इतना ही कहेंगे कि कितने ही सितारे आएंगे और जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार ना कोई था और ना होगा. 

---- समाप्त ----
