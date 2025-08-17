नोरा फतेही ने किया फैंस को सरप्राइज, मुलाकात के बाद एक्ट्रेस ने जताई डांस अकैडमी शुरू करने की ख्वाहिश

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी डांसिंग टैलेंट से सभी को हैरान करने वालीं नोरा फतेही हाल ही में मुंबई के कुछ डांसिंग स्टूडियोज में पहुंची. जहां उन्होंने सभी स्टूडेंट्स संग अपने नए गाने 'ओह मामा टेटेमा' पर डांस किया. नोरा ने सभी को उनके लेटेस्ट गाने की कोरियोग्राफी भी सिखाई. इस सबके बीच नोरा ने अपने सपने का भी जिक्र किया.

क्या है नोरा फतेही का सपना?

नोरा ने मुंबई के कुछ डांसिंग स्टूडियो जाकर अपने फैंस से मुलाकात की. जहां उन्होंने उनके डांसिंग स्किल्स को भी जाना और परखा. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा पोस्ट में भी डांसिंग स्टूडियो को देखकर लिखा कि अब वो भी अपनी डांसिंग अकैडमी खोलना चाहती हैं. नोरा ने लिखा, 'ये चीज मुझे मेरी खुद की डांसिंग अकैडमी डांस विद नोरा जल्द से जल्द खोलने पर मजबूर कर रही है. आपके प्यार के लिए शुक्रिया. आपसे मिलकर मुझे बहुत लकी महसूस हुआ.'

यहां देखें नोरा की पोस्ट:

नोरा अपने छोटे-छोटे फैंस से भी बड़े प्यार से मिलती हैं जिसे देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आते हैं. एक्ट्रेस की अपने फैंस संग ये मीटिंग कई लोगों को पसंद आई. नोरा ने स्टूडियो में मौजूद सभी डांसिंग स्टूडेंट्स को अपने नए गाने की कोरियोग्राफी भी सिखाई. जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. नोरा ने यहां भी महफिल लूटी. उनका गाना 'ओह मामा टेटेमा' यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है. फैंस उन्हें जल्द दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी देखना चाहते हैं.

क्या हैं नोरा फतेही के आने वाले प्रोजेक्ट्स?

नोरा म्यूजिक वीडियोज के अलावा फिल्मों में भी एक्टिंग करती हैं. उनकी अगली फिल्म साउथ की 'कंचना 4' होगी जिसमें वो एक्टिंग करती नजर आएंगी. वहीं वो संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी की कन्नड़ फिल्म 'केडी' में भी दिखाई देंगी. कुछ समय पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें नोरा अपने डांस से सभी को इंप्रेस कर रही थीं.

