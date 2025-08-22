इस साल दर्शकों को खुश करने में चूक रहे नेटफ्लिक्स के शो, क्या 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनेगा गेम चेंजर?

आर्यन खान के डेब्यू शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. आर्यन के पिता, सुपरस्टार शाहरुख खान ने खुद ट्रेलर लॉन्च करते हुए इस शो को, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए साल का सबसे बड़ा इवेंट शो बना दिया. लेकिन ये अकेली वजह नहीं है जो इस शो को लाइमलाइट दिला रही है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर दिखा रहा है कि ये शो मजेदार ह्यूमर और ट्रेडमार्क बॉलीवुड मसालों से भरा दिलचस्प शो होने वाला है. और इसीलिए आते ही इस ट्रेलर पर जनता के व्यूज भी झमाझम बरसने लगे हैं. लेकिन सिर्फ शाहरुख या आर्यन फैन्स और आम दर्शक ही नहीं, ये ट्रेलर नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिस में बैठे एग्जीक्यूटिव्स को भी बहुत खुशी दे रहा होगा.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च पर आर्यन खान (Photo: Instagram / @netflix_in)

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर पर जैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जमकर मिल रहा है, पिछले कुछ समय से नेटफ्लिक्स के इंडियन ऑरिजिनल्स को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक नेटफ्लिक्स पिछले कुछ समय से ऑडियंस को वैसे दमदार शोज नहीं दे पाया है जैसा उनका पिछले कई सालों का रिकॉर्ड रहा है. और अब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आ सकता है.

अपनी ही क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहा नेटफ्लिक्स

कुछ वक्त पहले तक, बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से तुलना करने पर नेटफ्लिक्स के शोज अलग से पहचान में आते थे. कंटेंट की क्वालिटी, प्रोडक्शन वैल्यू और अनोखे-अनूठे प्लॉट, नेटफ्लिक्स की पहचान थे. कंटेंटखोर जनता में नेटफ्लिक्स के शोज को एक अलग लेवल पर रखकर देखा जाता था. 'सेक्रेड गेम्स' (2018) से शुरू करते हुए, 'डेल्ही क्राइम' (2019), 'लीला' (2019) के दौर तक नेटफ्लिक्स की क्वालिटी एक अलग लेवल पर थी.

(Photo: IMDB)

2020 में 'जामताड़ा' और 'ताजमहल 1989' ने भी नेटफ्लिक्स का नाम बुलंद किया. लेकिन इसके बाद अमेजन प्राइम या सोनी लिव के शोज नेटफ्लिक्स से ज्यादा याद आते हैं. 2021-22 में नेटफ्लिक्स के शोज को क्रिटिक्स या जनता ने उस तरह इम्प्रेस नहीं किया कि हर कोई इनकी चर्चा करता मिले.

2022 के अंत में 'खाकी: द बिहार चैप्टर' और 'कैट' को कुछ कामयाबी मिली, जिसे 2023 के शोज और आगे ले गए. एक ही साल में 'राणा नायडू', 'स्कूप', 'कोहरा', 'गन्स एंड गुलाब्स', 'काला पानी' और 'द रेलवे मैन' जैसे शोज ने सिर्फ क्रिटिक्स ही नहीं, जनता को भी खूब इम्प्रेस किया. हालांकि, 2024 में नेटफ्लिक्स के तीन ही शोज ऐसे याद आते हैं जिनके रिव्यू और जनता का रिएक्शन दोनों पॉजिटिव रहे हों- मामला लीगल है, IC 814: द कांधार हाईजैक और हीरामंडी. लेकिन इस साल नेटफ्लिक्स की झोली दर्शकों के प्रेम से काफी खाली रही है.

(Photo: IMDB)

2025 में सिर्फ एक ही नेटफ्लिक्स शो ने मचाया भौकाल

इस साल जनवरी में आई नेटफ्लिक्स स्पेशल सीरीज 'ब्लैक वारंट' ने खूब तारीफ बटोरी. जहान कपूर का डेब्यू कराने वाले इस शो की तारीफ लगभग हर वो व्यक्ति करता ही है, जिसने शो देखा है. मगर इसके बाद नेटफ्लिक्स का कोई शो बहुत खास चर्चा नहीं बटोर सका है.

(Photo: IMDB)

'डब्बा कार्टेल' को क्रिटिक्स से रिव्यूज भी मिक्स मिले और इसकी स्लो पेस ने दर्शकों के सब्र का थोड़ा इम्तिहान लिया. मगर इसके बाद तो नेटफ्लिक्स की मशीनरी से ऐसे शोज आए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के लगते ही नहीं. जहां 'खाकी: द बंगाल चैप्टर', 2022 में आए पहले पार्ट से काफी कमजोर लगा, वहीं 'द रॉयल्स' पूरा खत्म करना बहुत लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया.

'मंडला मर्डर्स' दर्शकों और क्रिटिक्स के लिए बराबर कन्फयूजिंग साबित हुआ. सुरवीन चावला की परफॉरमेंस साइड रख दें तो शो के कंटेंट से लोग बहुत खास इम्प्रेस नहीं हुए. जबकि हाल ही में आया 'सारे जहां से अच्छा' उसी बॉलीवुड रूटीन का हिस्सा लगा जिसमें भारत के एजेंट पाकिस्तान में घुसकर मिशन पूरा करते आ रहे हैं.

(Photo: IMDB)

क्यों 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' कर सकता है धमाका?

दमदार ट्रेलर ने इस शो के लिए एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना दिया है. आर्यन खान का डायरेक्शन और शाहरुख खान का प्रोडक्शन होने की वजह से शो को अटेंशन भी तगड़ा मिल रहा है. ट्रेलर में ही नजर आया कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में सलमान खान, करण जौहर, रणवीर सिंह जैसे बड़े सेलेब्स के कैमियो हैं. शाहरुख खान के कैमियो करने की भी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं.

बॉलीवुड में नाम-पहचान बनाने आए एक आउटसाइडर की कहानी और सुपरस्टार की बेटी से इश्क का प्लॉट लोगों को मजेदार लग रहा है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के हीरो लक्ष्य और विलेन बॉबी देओल से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं. म्यूजिक, विजुअल्स और प्रेजेंटेशन के लेवल पर भी ये शो इम्प्रेसिव लग रहा है. देखें 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर यहां:

यही चीजें इसे नेटफ्लिक्स के लिए साल का सबसे बड़ा और फैन्स के बीच सबसे पॉपुलर शो बना सकती हैं. 14 सितंबर को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा और नजरें इस बात पर रहेंगी कि ये उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.

