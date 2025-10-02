मैनेजर और फेस्टिवल आयोजक पर सिंगर जुबिन की हत्या का आरोप, असम पुलिस ने दर्ज किया केस

फेमस असमिया और बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को असम में निधन हो गया था. वे वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे. सिंगर की मौत के बाद अब लंबी जांच चल रही है. बीते दिन जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा और महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. वहीं अब दोनों पर असम पुलिस ने हत्या का आरोप लगाया है.

क्या बताया पुलिस महानिदेशक ने?

एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि असम पुलिस ने सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग की मौत के सिलसिले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकानु महंत पर हत्या का आरोप लगाया है. दोनों को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.

असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) के DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. अदालत ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उन्होंने आगे कहा, 'जांच जारी है और मैं ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर सकता.'

किस धारा में दर्ज किया केस?

पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने आगे कहा, 'हमने FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जोड़ दी है.' बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 हत्या की सजा से संबंधित है. जिसके मुताबिक,'जो कोई भी हत्या करता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी. इससे अलावा पुलिस ने बुधवार को बताया कि शर्मा और महंत पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का मामला पहले दर्ज किया गया है.

जुबिन की मौत पर बड़ा खुलासा

वहीं द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने बताया कि जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए गए हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई कि सिंगर की मौत डूबने से हुई है. SPF ने पहले ही साफ कर दिया था कि जुबिन की मौत मामले में किसी तरह की साजिश या अपराध की संभावना नहीं दिखती है. इसके अलावा सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग का कहना है कि उन्हें जांच टीम पर पूरा भरोसा है. वे सभी जुबिन की मौत का कारण और उनके साथ सिंगापुर में क्या हुआ था, इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं.

