'उनके लिए दुख हुआ...', धर्मेंद्र के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, मुमताज ने बंधाया ढांढस

दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी के लिए सहानुभूति व्यक्त की है. एक हालिया इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि हेमा मालिनी, दिवंगत एक्टर से गहरा प्यार करती थीं. धर्मेंद्र के निधन ने हेमा को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया होगा.

मुमताज ने विक्की लालवानी संग बातचीत में कहा कि धर्मेंद्र 'अतुलनीय' थे. उन्होंने कहा, 'मुझे उनके परिवार के लिए और हेमा जी के लिए दुख है. वे हमेशा उनके प्रति समर्पित रहीं. उन्हें यह नुकसान बहुत गहराई से महसूस हो रहा होगा. वे सचमुच उन्हें प्यार करती थीं.'

धर्मेंद्र की पहली पत्नी के बारे में क्या बोलीं मुमताज?

मुमताज ने कुछ साल पहले धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मिलने की याद भी ताजा की और कहा, 'हां, मैं उनकी पत्नी से मिली थीं. वे हमारे साथ बैठी थीं. वो मुझसे बहुत अच्छे से मिलीं और अच्छा व्यवहार किया. खाने-पीने के लिए ठीक से पूछा, सब कुछ. मेरी बहन और धर्मेंद्र जी भी वहां बैठे थे.'

मुमताज ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने 89 साल के दिग्गज एक्टर को उनके निधन से कुछ समय पहले अस्पताल में मिलने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया, 'मैं अस्पताल गई थी. जब मैं वहां गई, तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वे वेंटिलेटर पर हैं. मुझे बोला गया, 'आप उन्हें क्या देखेंगी?' मैंने सिर्फ कहा कि मैं उनकी एक झलक देखना चाहती हूं. तो मैं अंदर गई, उन्हें देखा, उस समय लेटे हुए भी वे अच्छे लग रहे थे.'

क्यों धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में नहीं हुईं शामिल?

हालांकि एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में क्यों हिस्सा नहीं लिया. मुमताज बोलीं, 'मैं अंतिम संस्कार में नहीं गई. मैं उनके पार्थिव शरीर को देख नहीं पाती. जब देव साहब गुजरे... उनका होटल मेरे घर के पास था और कई लोगों ने घंटी बजाकर मुझे बुलाया कि उनसे मिलो, लेकिन मैंने मना कर दिया. वे इतने चुलबुले और जीवंत व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया.'

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. हाल ही में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने दिल्ली में दिग्गज एक्टर के लिए प्रार्थना सभा रखी थी. यहां हेमा ने अपने पति को याद किया और भावुक हो गईं. इससे पहले धर्मेंद्र के बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए. इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, मलाइका अरोड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, रेखा, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स थे.

