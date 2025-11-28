scorecardresearch
 
धर्मेंद्र संग कैसी थी आखिरी मुलाकात, मुकेश खन्ना ने सनी-बॉबी को दिया था दिलासा, क्या हुई बात?

मुकेश खन्ना ने व्लॉग में धर्मेंद्र के साथ अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र किया. वो घर पर हीमैन से मिले थे. मुकेश ने बताया कि परिवार ने घर पर ICU जैसा इंतजाम किया था और सभी को उम्मीद थी कि धर्मेंद्र ठीक हो जाएंगे. मुकेश ने धर्मेंद्र की सादगी, विनम्रता की तारीफ की.

धर्मेंद्र संग कैसी थी मुकेश खन्ना की आखिरी मुलाकात? (File Photo: ITG)
धर्मेंद्र संग कैसी थी मुकेश खन्ना की आखिरी मुलाकात? (File Photo: ITG)

लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ रही है. गुरुवार को देओल फैमिली ने हीमैन की याद में प्रेयर मीट रखी थी. जहां धर्मेंद्र की यादों को सेलिब्रेट किया गया. जब वो अस्पताल में भर्ती थे, तब कई बॉलीवुड एक्टर्स ने उनसे मुलाकात कर हालचाल लिया था. कुछ लोग मिलने के लिए घर पर भी गए थे. उनमें शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना भी शामिल हैं.

मुकेश खन्ना ने किया धर्मेंद्र को याद

एक्टर ने यूट्यूब व्लॉग में धर्मेंद्र संग अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र किया है. जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से धर्मेंद्र को घर पर मेडिकल सेटअप के साथ लाया गया था. तब मुकेश उनसे मुलाकात की. उन्होंने बताया फैमिली ने घर पर धर्मेंद्र के लिए ICU जैसा सेटअप बनाया था. सबको उम्मीद थी कि धर्मेंद्र बाउंस बैक करेंगे. मुकेश खन्ना ने कहा- मैं 5-6 दिन पहले उनके घर पर गया था. तभी धर्मेंद्र को अस्पताल से घर लाया गया था. घर पर ICU की तरह अरेंजमेंट किया गया था. मुझे पता था मैं धर्मेंद्र जी से ठीक से नहीं मिल पाऊंगा, फिर भी मुझे लगा कि मेरा वहां जाना जरूरी था.

सनी-बॉबी से क्या हुई बात?

मुकेश ने बताया कि इस दौरान उन्होंने सनी और बॉबी देओल से भी मुलाकात की. मैंने उनसे कहा, 'वो (धर्मेंद्र) बहुत मजबूत हैं. वो इससे बाहर निकल आएंगे, इस बीमारी को मात देकर लौटेंगे. लेकिन अंत में, जो भगवान चाहे, वही होता है. उनके निधन की खबर जानकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो ठीक हो जाएंगे. पर उनका शरीर हार गया, लेकिन आत्मा आगे बढ़ती है. और उनकी आत्मा बहुत सुंदर थी.

मुकेश ने तहलका फिल्म के समय धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों के बारे में भी बताया. उन्होंने धर्मेंद्र की सादगी और विनम्रता की तारीफ की. एक्टर ने बताया कि ये दोनों चीजें धर्मेंद्र की सबसे बड़ी ताकत थी. अंतिम महीनों में भी जब वो बीमार थे, उनका चेहरा पॉजिटिविटी लिए हुए चमकता था. दिग्गज एक्टर ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन होता. इसे धूमधाम से मनाने की प्लानिंग थी. लेकिन कौन जानता था बर्थडे से पहले हीमैन सबका साथ छोड़कर चले जाएंगे. 
 

