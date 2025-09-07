हीरो बने महेंद्र सिंह धोनी, माधवन संग करेंगे डेब्यू? The Chase का टीजर देख सोच में पड़े फैंस

रविवार की सुबह एक चौंकाने वाले वीडियो से शुरू हुई. 7 सितंबर को आर. माधवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे उन्होंने वसन बाला की द चेज का टीजर बताया. सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि उसमें माधवन के साथ महेंद्र सिंह धोनी भी फुल फ्लेज रोल में नजर आए. वो एक टास्क फोर्स ऑफिसर के रूप में गोलियां बरसाते दिखे. हालांकि माधवन ने ये साफ नहीं किया कि ये फिल्म है, वेब सीरीज है या कुछ और. फिलहाल इसकी पूरी जानकारी गुप्त रखी गई है.

क्या एम.एस. धोनी, आर. माधवन के साथ एक्टिंग डेब्यू करेंगे?

टीजर में माधवन और धोनी को 'दो जांबाज' के तौर पर दिखाया गया है. दोनों 'एक मिशन' पर निकले हैं. दोनों यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई दिए. धोनी को जहां दिमाग से सोचने वाले 'दू कूल हेड' के तौर पर दिखाया गया तो वहीं, माधवन दिल से सोचने वाले द रोमांटिक कहा गया. टीजर में दावा किया गया है कि ये मजेदार एक्शन-थ्रिलिंग शो होगा. काला चश्मा लगाए माधवन और धोनी ताबड़तोड़ दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे हैं.

टीजर से इम्प्रेस फैंस

क्लिप शेयर करते हुए माधवन ने कैप्शन लिखा- "एक मिशन. दो जांबाज. तैयार हो जाइए- एक जबरदस्त और धमाकेदार चेज शुरू होने वाली है. द चेज- टीजर आउट नाउ.'' इसे वसन बाला ने डायरेक्ट किया है. लेकिन अंत में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर ये फिल्म है तो ये रिलीज कब होगी. बस कमिंग सून लिखकर छोड़ दिया गया है.

कंफ्यूजन में दागे सवाल

जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, तुरंत वायरल हो गया और यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में जमकर रिएक्शन दिए. टीजर लोगों को हैरान कर रहा है. यूजर्स असमंजस में हैं कि ये क्या है, फिल्म है कि ऐड है. टीजर के कमेंट में भी लोगों ने सवालों की बौछार कर दी है. यूजर्स ने पूछा कि ये कैसा सस्पेंस है, क्या हमारे थाला अब हीरो बन गए हैं, अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा.

धोनी की बात करें तो उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया है और इससे पहले वो तमिल फिल्म GOAT में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे. वहीं, माधवन हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म आप जैसा कोई में फातिमा सना शेख के साथ नजर आए थे और उनके अभिनय को काफी सराहना मिली.

