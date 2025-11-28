scorecardresearch
 
मशहूर एक्ट्रेस ने छोड़ा TV, नहीं करना चाहती वापसी, बोली- सफर तय करना मुश्किल

मोना सिंह को कौन नहीं जानता. हर कोई इन्हें अब बड़े पर्दे पर ही देता है, जबकि मोना ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. अब वो टीवी इंडस्ट्री में वापसी तक नहीं करना चाहती हैं. इसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है.

मोना सिंह ने क्यों छोड़ा टीवी (Photo: Instagram @monajsingh)
टीवी के पॉपुलर शो 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से घर-घर में मशहूर हुईं मोना सिंह, आज फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा काम कर रही हैं. मोना ने सालों पहले ही टीवी को छोड़ दिया था. हालांकि, ऐसा भी हुआ, जब मोना टीवी के साथ फिल्में भी कर रही थीं. शिड्यूल टाइट रहने के बावजूद वो खुद की स्किल्स पर काम कर रही थीं. पर आज पूरी तरह से मोना फिल्म और वेब सीरीज पर फोकस कर रही हैं. 

हाल ही में एक इंटरव्यू में मोना ने बताया कि आखिर उन्होंने पूरी तरह से टीवी क्यों छोड़ा और आने वाले समय में वो इसमें वापसी भी नहीं करना चाहती हैं. मोना ने कहा कि वो टीवी पर इसलिए भी वापसी नहीं करना चाहतीं, क्योंकि उसमें उनके लिए कुछ करने को बचा भी नहीं है. टीवी पर सीरियल्स पूरे हफ्ते आते हैं और एक्ट्रेस को लगता है कि टीवी स्टार्स की अब कोई पर्सनल लाइफ बची नहीं है. 

मोना ने क्यों छोड़ा टीवी?
मोना खुश हैं फिल्म और ओटीटी के बीच बैलेंस बनाकर रखने की बात को लेकर. बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में मोना ने कहा- तीन महीने तक एक वेब शो में काम करना मेरे लिए बेहतर विकल्प है. हमें अपने ब्रेक मिलते हैं. हम फ्रेश महसूस करके वापसी कर सकते हैं. और नए किरदार में ढलने के लिए भी हमारे को समय मिलता है. मेरे लिए ओटीटी काफी अच्छा करता है. वरना टीवी की बहुत क्रेजी टाइम्लाइन्स हो गई हैं. 

खासकर तब जब आप एक विलेन का किरदार निभा रहे हों तो. जब मैंने टीवी किया था तो शो सोमवार से गुरुवार तक आते थे. पर अब पूरे हफ्ते एयर होते हैं. हे भगवान, मुझे तो लगता है अब कि टीवी स्टार्स की खुद की कोई पर्सनल लाइफ होती भी है या नहीं. मैंने तो टीवी छोड़ ही दिया है. अब मैं उसमें वापसी नहीं करूंगी. 

मेरे लिए टीवी पर कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है. मैंने सबकुछ उसमें कर लिया है. डेली सोप्स, रियलिटी शोज और होस्टिंग भी. मैंने टीवी बहुत सोच-समझकर छोड़ा है. मेरे लिए ये स्विच आसान नहीं था. मैंने काफी साल इंतजार अपनी पसंद के रोल्स अदा करने के लिए किया. समय लगा, लेकिन अब लगता है कि अच्छा ही हुआ. मैं फिल्में भी कर रही हूं. आने वाले साल में मेरी तीन फिल्में आ रही हैं. और मैं फिल्म और ओटीटी में बैलेंस कर पाने में सक्षम भी हो रही हूं. 

मोना सिंह ने आमिर खान की फिल्म '3 ईडियट्स' से फिल्मों में डेब्यू किया था. करीना कपूर की बहन का रोल इन्होंने अदा किया था. ये फिल्म साल 2009 में आई थी. 

