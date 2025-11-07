आर्यन के शो में मोना ने किया बॉबी देओल को Kiss, मुश्किल था सीन, बोलीं- मैंने उन्हें देखा और...

जब आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया, तो पूरी इंडस्ट्री सांस रोके देख रही थी. यह सीरीज सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को फिल्ममेकर के रूप में पेश नहीं करती, बल्कि उन्हें एक अलग आवाज, शॉक वैल्यू और सिनेमैटिक परिशुद्धता की नजर वाला स्टोरीटेलर भी बताती है. अब शो में अहम भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह, यंग डायरेक्टर आर्यन खान के साथ काम करने और सीरीज के सबसे चर्चित किसिंग सीन की शूटिंग के अनुभव पर बात की है.

और पढ़ें

मोना ने की आर्यन की तारीफ

अपनी आने वाली फिल्म 'थोड़े दूर थोड़े पास' के प्रमोशन के दौरान जूम से बातचीत में मोना सिंह ने आर्यन खान की सेट पर शांति, स्पष्टता और कलात्मक प्रवृत्ति की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'आर्यन को बिल्कुल क्लियर था कि वह ऐसा ही चाहते हैं.' उन्होंने शो के रोमांचक क्लाइमेक्स के बारे में याद किया, जहां उनके किरदार का बॉबी देओल के किरदार अजय तलवार से रिश्ता का खुलासा होता है. मोना ने कहा, 'बिना म्यूजिक और ऑडियो वाला वह स्लो-मोशन शॉट कमाल कर गया, क्योंकि जैसे ही आप उसे देखते हैं, आप वापस जाना चाहते हैं. विश्वास नहीं होता कि आपने अभी क्या देखा.'

मोना ने बताया कि शो के क्लाइमेक्स में फ्रेमिंग और ब्लॉकिंग से लेकर टोन और पेसिंग तक आर्यन की भागीदारी पूरी थी. उन्होंने कहा, 'उन्हें बिल्कुल पता था कि इसे कैसे शूट करना है. उन्होंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया.'

Advertisement

बॉबी संग किसिंग सीन था मुश्किल

सीरीज के सबसे रचनात्मक रूप से महत्वाकांक्षी पलों में से एक था आर्यन का फिल्म 'गुप्त' के आइकॉनिक गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को 'सैलाब' नाम से रीइमेजिन करने का फैसला. हालांकि मोना ओरिजिनल ट्रैक का हिस्सा नहीं थीं, आर्यन ने उनसे बॉबी देओल के साथ डांस करने जैसा परफॉर्म करने को कहा और बाद में उन्हें डिजिटली आर्काइवल फुटेज में डाला गया.

एक्ट्रेस ने खुलासा किया, 'मैंने असल में म्यूजिक वीडियो के लिए डांस किया था. यह मुश्किल था क्योंकि मुझे ओरिजिन गाने की फ्रेमिंग से मैच करना था. यहां तक कि बॉबी को दिया गया Kiss भी. मैं वह एक पूरे नीले कॉस्ट्यूम वाले आदमी के साथ कर रही थी. मैंने उसे देखा और सोचा, 'क्या मैं सच में यह कर रही हूं?' आर्यन मुझे हर मूव दिखाते रहे. वह इतने पक्के हैं कि वे क्या चाहते हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है.'

---- समाप्त ----