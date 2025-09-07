scorecardresearch
 

'आशिकी 3 से मेरे परिवार वालों ने ही निकाला', बोले 'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी, बताई वजह

'सैयारा' की हिट के बाद डायरेक्टर मोहित सूरी ने कहा है कि उन्हें फिल्म 'आशिकी 3' से उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बाहर किया गया था. क्योंकि उनकी पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थीं.

आशिकी 3 से बाहर होने पर बोले मोहित सूरी (Photo: Instagram @ahaanpandayy, Getty Images)
मोहित सूरी आज के समय में बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिनकी फिल्म इतिहास रच चुकी है. 'सैयारा' की सक्सेस ने मोहित का करियर एकदम से बदल दिया है. 20 सालों से इंडस्ट्री में होने के बावजूद, डायरेक्टर को अब जाकर लोगों का प्यार मिल रहा है जिससे वो बेहद खुश हैं. 

'सैयारा' से पहले 'आशिकी 3' बनाने वाले थे मोहित सूरी?

हालांकि 'सैयारा' से पहले मोहित को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. उन्हें उन्हीं के परिवार वालों महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने 'आशिकी 3' से निकाल दिया था. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर ने 'सैयारा' से पहले के वक्त को याद किया जब उनकी दो फिल्में 'मलंग' और 'एक विलेन रिटर्न्स' बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी. वो इसके बाद 'आशिकी 3' फिल्म लिख रहे थे, जिसे वो खुद डायरेक्ट भी करना चाहते थे. 

लेकिन फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने उन्हें निकाल दिया था. मोहित ने कहा, 'आशिकी 3 मेकर्स ने फैसला किया कि वो मेरे बिना बनाएंगे. ऐसा इसलिए नहीं कि मेरी पिछली फिल्म एक विलेन रिटर्न्स फ्लॉप हुई थी. क्योंकि वो मेरा इंतजार नहीं करना चाहते थे. मैं स्क्रिप्ट में थोड़े बदलाव करना चाहता था. लेकिन ये सच है कि लोग आपको आपकी हिट और फ्लॉप फिल्मों को लेकर जज करते हैं.'

महेश भट्ट को लेकर क्या बोले मोहित सूरी?

मोहित ने आगे कहा कि भले ही उन्हें उनके परिवार के सदस्यों ने फिल्म 'आशिकी 3' से बाहर निकाला हो, लेकिन वो उन्हें इस चीज का दोष नहीं देंगे क्योंकि अंत में फिल्ममेकिंग एक बिजनेस ही है. मोहित ने कहा, 'वो फिल्म बनाने की जल्दी में थे लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं तबतक फिल्म अनाउंस नहीं करूंगा जबतक मैं इसकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं लिख लेता. उन्होंने मुझसे कहा कि वो दूसरे डायरेक्टर के साथ जाना चाहेंगे, जिसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी. इसलिए वो अनुराग बसु के पास गए जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं.'

बता दें कि पहले 'आशिकी 3' फिल्म को कार्तिक आर्यन के साथ अनुराग बसु, टी-सीरीज और विशेष फिल्म्स ने अनाउंस किया था. लेकिन बाद में टी-सीरीज ने 'तू ही आशिकी' नाम से फिल्म अनाउंस की. जिसपर दोनों प्रोडक्शन हाउस में विवाद खड़ा हुआ और बात कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई. जिसमें विशेष फिल्म्स को जीत हासिल हुई. अब टी-सीरीज 'आशिकी' टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. ऐसे में कार्तिक आर्यन और अनुराग बसु की फिल्म का टाइटल 'आशिकी 3' नहीं, बल्कि कुछ और होगा जिसपर सस्पेंस बरकरार है.

बात करें मोहित सूरी और महेश भट्ट के रिश्ते की, तो मोहित दरअसल महेश भट्ट की बहन के बेटे हैं. आलिया और पूजा भट्ट, डायरेक्टर की कजिन हैं. मोहित ने अपने करियर की शुरुआत भी महेश भट्ट के प्रोडक्शन में ही की थी. उनकी पहली फिल्म 'जहर' को फिल्ममेकर ने ही प्रोड्यूस किया था.

