कास्टिंग काउच का शिकार हुई थीं मौनी रॉय, शख्स ने की बदतमीजी, सुनाया शॉकिंग किस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में हुई एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में एक नरेशन के दौरान उन्हें माउथ-टू-माउथ रेस्पिरेशन दिखाकर बदतमीजी का सामना करना पड़ा था.

मौनी रॉय ने शेयर किया शॉकिंग किस्सा (Photo: Instagram/imouniroy)
बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे एक अंधेरी हकीकत छिपी है, जिससे कई एक्टर्स जूझते हैं. जहां कई लोगों ने कास्टिंग काउच का सामना करने के बारे में खुलकर बात की है, वहीं मौनी रॉय ने अब इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों की एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया है. अपूर्वा मुखिजा के साथ 'स्पाइस इट अप' पर बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि भले ही उन्होंने कभी कास्टिंग काउच का सामना नहीं किया, लेकिन महज 21 साल की उम्र में उन्हें चौंकाने वाली बदतमीजी का सामना करना पड़ा.

मौनी रॉय ने सुनाया शॉकिंग किस्सा

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का सामना किया या कोई बदतमीजी सही है, तो मौनी ने कहा, 'कास्टिंग काउच तो नहीं हुआ, लेकिन बदतमीजी हुई है. मैं 21-22 साल की थी और किसी के ऑफिस गई थी, जहां नरेशन दिया जा रहा था. अचानक एक सीन था जहां लड़की स्विमिंग पूल में गिरती है, बेहोश हो जाती है और हीरो उसे बाहर निकालता है और माउथ-टू-माउथ रेस्पिरेशन देता है, जिससे वो होश में आती है.'  

ये खुलासा करते हुए कि बदतमीजी करने वाला कोई एक्टर, डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंट था, मौनी ने आगे कहा, 'उस आदमी ने सचमुच मेरा चेहरा पकड़ा और मुझे माउथ-टू-माउथ रेस्पिरेशन दिखाया. उस एक सेकंड में मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ. मैं कांपने लगी और नीचे भाग गई. इसने मुझे सचमुच लंबे समय तक ट्रॉमा में रखा.'

A post shared by MissMalini (@missmalini)

मौनी ने अपना एक्टिंग करियर आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से शुरू किया था. इसके बाद उन्हें 'कस्तूरी', 'देवों के देव महादेव' और 'नागिन' जैसे शोज से घर-घर में पहचान मिली. उन्होंने 2018 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. बाद में मौनी, 'रोमियो अकबर वॉल्टर', 'मेड इन चाइना' और 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा' जैसी फिल्मों में नजर आईं. जल्द उन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगी. डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अपूर्वा के शो 'स्पाइस इट अप' को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

