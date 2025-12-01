scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'शाहरुख-सलमान जितने पैसे नहीं मिलते मुझे, मैं सस्ता मजदूर हूं', बोले मनोज बाजपेयी

'द फैमिली मैन' वेब सीरीज देखने का क्रेज हर किसी में है. इसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ समय में काफी बढ़ी है. मगर मनोज बाजपेयी का कहना है कि उन्हें आज भी बड़े सितारों जितने पैसे नहीं मिलते हैं. एक्टर मानते हैं कि वो आज भी सस्ते मजदूर हैं.

Advertisement
X
कितनी है मनोज बाजपेयी की कमाई? (Photo: Instagram @bajpayee.manoj)
कितनी है मनोज बाजपेयी की कमाई? (Photo: Instagram @bajpayee.manoj)

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड में 90 के दशक से काम कर रहे हैं. इस बीच वो कई आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा बने. एक्टर के काम की हर कोई सराहना करता है. 'द फैमिली मैन' वेब सीरीज से उनकी पॉपुलैरिटी घर-घर तक पहुंच गई है. मगर मनोज बाजपेयी का कहना है कि उन्हें आज भी इंडस्ट्री के बड़े सितारों जितने पैसे नहीं मिलते हैं.

इंडस्ट्री में अपनी कमाई पर क्या बोले मनोज बाजपेयी?

हाल ही में इंडिया टुडे से खास बातचीत में मनोज बाजपेयी ने फिर से कहा कि उन्हें आज भी कम पैसे मिलते हैं. वो शाहरुख खान और सलमान खान जितना पैसा आजतक नहीं कमा पाते. दो साल पहले भी एक्टर ने यही कहा था कि ‘फैमिली मैन’ जैसी हिट सीरीज करने के बाद भी वो सस्ते मजदूर ही हैं. जब इस बार हमने उनसे पूछा कि 'द फैमिली मैन सीजन 3' के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिले या नहीं, तो मनोज ने हंसते हुए कहा, 'हमको जितना भी मिल जाए, उतना काफी नहीं होता. जो अखबारों में स्टार्स की फीस पढ़ते हो ना, वो हमें नहीं मिलती. संघर्ष अभी भी जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Shoojit Sircar Mahabharat
'महाभारत' में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे शूजित सरकार! लाएंगे ऐसी फिल्म 
manoj bajpayee
'फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देना चाहता था...' नीम करोली के धाम जाकर बदले मनोज बाजपेयी के दिन 
The Family Man 3: Manoj Bajpayee's mission to save family and nation is thrilling, jaideep ahlawat is solid
'द फैमिली मैन 3' रिव्यू: देश के मिशन पर श्रीकांत चले सपरिवार, जयदीप हैं दमदार  
मूवी मसाला: कैसा है 'फैमिली मैन' श्रीकांत तिवारी का नया मिशन?  
The Family Man Review
वेब सीरीज रिव्यू: The Family Man 3  

एक्टर ने आगे पूछा गया कि क्या वो अब भी खुद को सस्ता मजदूर मानते हैं? तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'कुछ नहीं बदला... हम पर तो मनरेगा लग गया है! थोड़ा-बहुत सुधार ज़रूर हुआ है। लेकिन कई फिल्मों में मैंने जानबूझकर कम फीस ली ताकि फिल्म बन सके.

Advertisement

मनोज ने फिल्म ‘जुगनू’ का उदाहरण देते हुए कहा, 'अगर मैं पूरी फीस ले लेता तो फिल्म बनती ही नहीं. हमें कभी-कभी पैसा छोड़ना पड़ता है, ताकि अंदर का कलाकार खुश रहे और अच्छी फिल्में बन सकें. मैंने कई छोटी फिल्मों में उनके बजट के हिसाब से फीस ली, क्योंकि मुझे उनकी कहानी और जुनून पर भरोसा था. एक बार हां बोल दिया तो पूरा दम लगाता हूं, पीछे नहीं हटता.'

ओटीटी द्वारा लाए बदलावों पर क्या बोले मनोज बाजपेयी?

उन्होंने आगे ओटीटी के बारे में भी बात की. मनोज ने बताया कि वो अटलांटा में अपनी पत्नी के साथ नेटफ्लिक्स पर ‘नारकोस’ वेब सीरीज देख रहे थे. वहां उन्हें समझ आया कि हॉलीवुड में ओटीटी कितना बड़ा हो गया है और उस पर काम करने वाले कलाकार फिल्मी सितारों से भी बड़े स्टार बन गए हैं.

हालांकि जब वो इंडिया लौटे तो यहां ओटीटी अभी बच्चा ही था. मनोज ने कहा, 'इंडिया में ओटीटी कोशिश कर रहा था अपने पैर जमाने की. दो-चार शो आए थे, ठीक-ठाक चले. मैं ये बात बेझिझक कहता हूं कि द फैमिली मैन ने बहुतों को फायदा पहुंचाया - मुझे, जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शरीब हाशमी, प्रियमणि सबको. डायरेक्टर राज एंड डीके को, प्राइम वीडियो को और पूरे ओटीटी को. ये वही सीरीज है जिसने ओटीटी को हर घर तक पहुंचाया.

बता दें कि मनोज बाजपेयी की सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ अभी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें इस बार कई नए चेहरों की एंट्री हुई है. हालांकि मेकर्स ने इस सीजन का अंत एक अजीब तरीके से किया है, लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं. जिसके जवाब अगले सीजन यानी सीजन 4 में मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement