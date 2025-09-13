जब मनोज बाजपेयी की इस फिल्म को नहीं मिले थे पैसे, दर-दर भटके, बोले- शॉट के बाद...

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों से लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने कई कमर्शियल फिल्मों में काम किया है जिनके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड्स भी मिले हैं. लेकिन मनोज का बॉलीवुड में सफर बाकी स्टार्स की तरह उतना आसान नहीं था. उन्होंने अपनी फिल्मों को चलाने के लिए कई सारी परेशानियां उठाई.

अपने मुश्लिक वक्त पर क्या बोले मनोज बाजपेयी?

मनोज बाजपेयी बताते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए फाइनेंसर्स को कॉल करके पैसे मांगे हैं. यहां तक कि एक्टर ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से थिएटर्स में अपनी फिल्म का एक शो लगवाने की मिन्नतें भी की. बॉलीवुड बबल संग बातचीत में एक्टर ने अपने मुश्किल वक्त को याद करते हुए कहा, 'आप यकीन नहीं करेंगे जब मेरे पास डायरेक्टर देवाशीष मखीजा फिल्म भोंसले की स्क्रिप्ट लेकर आए, तब मैंने फिल्म के लिए पैसा जुटाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया.'

'लेकिन मुझे भोंसले के लिए कोई पैसा देना नहीं चाहता था. जब मुझे थोड़ा पैसा मिला, तब हमने शूटिंग शुरू की. हमारे पास सिर्फ 10 दिन तक शूटिंग के पैसे थे, 11वें दिन हमें मालूम था कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा. इसलिए मैं कई बेहतरीन शॉट्स दिया करता था जिनकी लोग सेट तारीफें करते थे. लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मैं शॉट खत्म करने के बाद अपनी वैन में जाकर फाइनेंसर्स को कॉल करता था कि भाई पैसे दे दो, 10 दिन के बाद शूटिंग करने के पैसे नहीं है.'

क्यों शोज के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने मनोज बाजपेयी ने की मिन्नतें?

मनोज आगे बताते हैं कि जब वो 'भोंसले' जैसी फिल्में करते हैं, तब उनकी जिम्मेदारी एक एक्टर के कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. वो खुद अपनी फिल्मों के लिए पैसे जुटाते हैं क्योंकि कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं करता. मनोज ने आगे बताया, 'जब आप ऐसी फिल्में करते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाकर गिड़गिड़ाना कि सर एक शो दे दो. अच्छा शो दे दो, दो शोज दे दीजिए. मैंने ये सबकुछ किया है.'

बता दें कि मनोज बाजपेयी की फिल्म 'भोंसले' ओटीटी पर साल 2018 में रिलीज हुई थी. इसी के कुछ महीनों बाद उनकी 'फैमिली मैन' सीरीज भी रिलीज हुई जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में भारी उछाल आया. अब मनोज बाजपेयी एक बार फिर ऐसी फिल्म 'जुगनुमा' लेकर आ रहे हैं जो मेनस्ट्रीम सिनेमा से हटकर एक दिल छू लेने वाली कहानी दिखाएगी.

---- समाप्त ----