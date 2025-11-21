scorecardresearch
 

पिता के अंतिम संस्कार को जा रहे थे मनोज बाजपेयी, फैन ने पूछे 'फैमिली मैन 3' पर सवाल

पिछले चार सालों में मीडिया ने भी लगातार मनोज से पूछा है कि 'फैमिली मैन' का नया सीजन कब आएगा. हमने पूछा कि क्या कोई मजेदार या अजीब वाकया याद है जब किसी ने अजीब समय पर अपडेट मांगा हो. एक्टर ने बताया कि उनके पिता के देहांत के वक्त उनके साथ कुछ अजीब हुआ था.

मनोज बाजपेयी से अजीब वक्त पर मांगा गया अपडेट (Photo: Screengrab)
प्राइम वीडियो की सीरीज 'द फैमिली मैन' का सीजन 2 आए हुए पूरे चार साल हो गए हैं. लेकिन इस शो की दर्शकों पर पकड़ एक पल के लिए भी ढीली नहीं पड़ी. शुरुआत में ये एक जबरदस्त, देसी जासूसी ड्रामा है जो चुपचाप एक सांस्कृतिक घटना बन गया. लोग आज भी इसके डायलॉग बोलते हैं, मीम्स बनाते हैं और पागलपन की हद तक इसके नए सीजन का इंतजार करते हैं. इसके केंद्र में हैं मनोज बाजपेयी उर्फ श्रीकांत तिवारी, जो सीजन 3 में अपने सबसे पसंदीदा किरदार में वापस लौटने के लिए बेहद उत्साहित हैं. हैरानी की बात ये है कि शो रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले ही फैंस के मन में सीजन 4 को लेकर बेचैनी शुरू हो गई है.

कब आएगा शो का सीजन 4?

इंडिया टुडे/आजतक से खास बातचीत में मनोज बाजपेयी ने शो के सीजन के बीच बढ़ते अंतराल और फैंस के प्यार भरे इंतजार पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जैसे ही लोग सीजन 3 देख लेंगे, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि सीजन 4 तो आना तय है. एक्टर ने कहा, 'ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि राइटिंग कितनी जल्दी पूरी होती है. राइटर का काम बहुत मुश्किल होता है. जैसे ही स्ट्रीमिंग शुरू होगी, और जैसे ही फैमिली मैन रिलीज होगा, वैसे ही वो लिखना शुरू कर देंगे. फिर स्क्रिप्ट पूरी होने में 8-10 महीने लग जाते हैं. पहले स्टोरी, फिर बाइबल, फिर स्क्रिप्टिंग, फिर डायलॉग्स... फिर सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट... तो समय तो लगता ही है. लोग एक साथ पूरा सीजन देख लेते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि फैमिली मैन 4 कब आएगा?' 

जब मनोज बाजपेयी से पूछा कि क्या सीजन 4 की पक्की खबर मान लें, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि आना चाहिए. जो शूटिंग हमने की है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं. बाकी अमेजन (प्राइम वीडियो) और राज एंड डीके को बेहतर पता होगा.'

पिता के देहांत के बाद हुआ अजीब वाकया

पिछले चार सालों में मीडिया ने भी लगातार मनोज से पूछा है कि 'फैमिली मैन' का नया सीजन कब आएगा. हमने पूछा कि क्या कोई मजेदार या अजीब वाकया याद है जब किसी ने अजीब समय पर अपडेट मांगा हो. इसपर मनोज ने कहा, 'मजेदार नहीं, बल्कि बहुत अजीब और विडंबनापूर्ण था. मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और मैं कोच्चि से उनके अंतिम संस्कार के लिए घर जा रहा था. फ्लाइट में मेरे सह-यात्री पायलट थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है. पूरी उड़ान भर वे द फैमिली मैन की ही बातें करते रहे. ये दिखाता है कि इस सीरीज ने लोगों पर कितना गहरा असर छोड़ा है. मैं इसे तारीफ ही मानता हूं.'

उन्होंने आगे कहा कि जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इस दीवानगी की निरंतरता. मनोज ने कहा, 'एक चीज जो मुझे हमेशा राहत देती रही वो ये है कि लोगों ने कभी पूछना बंद नहीं किया. मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म या सीरीज के साथ ऐसा होता है कि लोग 4-5 साल तक लगातार इतनी बेसब्री से इंतजार करते रहें. चार साल बहुत लंबा समय होता है.'

क्या कभी उनकी भी जिज्ञासा हावी हो जाती है और वो राज-डीके को फोन करके पूछते हैं कि चल क्या रहा है? इस सवाल के जवाब में मनोज बाजपेयी ने कहा, 'हम सब लगातार संपर्क में रहे हैं, मिलते भी रहते हैं. वो लोग बहुत बिजी थे, प्राइम वीडियो की भी अपने प्राथमिकताएं थीं. मेरे पास भी अपनी चीजें थीं. लेकिन हमारा फोकस यही था कि इसे जितनी जल्दी हो सके वापस लाया जाए.' मनोज बाजपेयी का शो 'द फैमिली मैन' सीजन 3 प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुका है.

