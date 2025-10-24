scorecardresearch
 

Feedback

मनीष मल्होत्रा को मेहनत का क्रेडिट नहीं देते करण जौहर, डिजाइनर की शिकायत पर मिला ये जवाब

फैशन प्रेमियों के लिए जियो हॉटस्टार ने एक नया बिजनेस रियलिटी शो लॉन्च किया है. इस शो का नाम 'पिच टू गेट रिच' है. यह सीरीज हाल ही में प्रीमियर हुई है, जिसमें आठ एपिसोड हैं. इसमें करण जौहर और मनीष मल्होत्रा पैनल में देखा जा सकता है. शो पर दोनों के बीच अनबन हुई.

Advertisement
X
मनीष मल्होत्रा ने की करण जौहर से शिकायत (Photo: AFP)
मनीष मल्होत्रा ने की करण जौहर से शिकायत (Photo: AFP)

फैशन प्रेमियों के लिए जियो हॉटस्टार ने एक नया बिजनेस रियलिटी शो लॉन्च किया है. इस शो का नाम 'पिच टू गेट रिच' है. यह सीरीज हाल ही में प्रीमियर हुई है, जिसमें आठ एपिसोड हैं. यह फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नामों को 'परमानेंट एंजेल्स' के रूप में एक साथ लाती है. पैनल में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर और बिजनेसमैन दर्पण संघवी के साथ ध्रुव शर्मा शामिल हैं. पहले एपिसोड में, 12 टीमों को प्रत्येक को अपने बिजनेस आइडियाज पिच करने के लिए 60 सेकंड मिले. इसमें से केवल तीन को ही 'बोर्डरूम' में प्रवेश करने का मौका मिला, जो गंभीर बिजनेस चर्चाओं का मंच है.

मनीष मल्होत्रा ने की शिकायत

शुरुआत से ही करण जौहर अपनी तीखी, बिना फिल्टर वाली राय के लिए अलग दिखे. उन्होंने अशनीर ग्रोवर जैसी वाइब्स दीं. एक पिच के दौरान, उन्होंने साफ-साफ कहा, 'कोई भी मुझसे हार्ड वर्क के लिए बोनस पॉइंट्स नहीं ले रहा.' आगे बताते हुए उन्होंने बानाना क्लब के फाउंडर्स से कहा, 'हर कोई हार्ड वर्क करता है. इस देश में तो हम इसे ओवरडू करते हैं. तो मुझसे मेहनत और ईमानदारी के लिए कोई पॉइंट्स नहीं. ये बेसिक है.'

सम्बंधित ख़बरें

Thamma
क्या बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाई 'Thamma'? 
Ananya Panday
एयरपोर्ट पर दिखा Ananya का स्टाइलिश अवतार 
Malaika Arora
बर्थडे पर Malaika Arora ने जमकर लगाए ठुमके! 
Janhvi Kapoor
कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने पर Janhvi Kapoor ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं... 
सचिन सांघ्वी (Photo: Instagram @Social Media)
सिंगर सचिन सांघवी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, वकील बोला- बेबुनियाद  

मनीष मल्होत्रा ने तुरंत एक मजाकिया तंज कसते हुए कहा, 'करण, तुमने मुझे भी कभी इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया. भले ही मैं दिन-रात हार्ड वर्क करता हूं, खासकर तुम्हारी फिल्मों के लिए.' इसपर करण ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया, 'मैंने तुम्हारे प्राइस टैग्स देखे हैं. तुम्हारी मेहनत के लिए तुम अच्छी तरह से मुआवजा पा लेते हो. और तुम्हारा टर्नओवर तो...' दोनों की इस बातचीत को सुनकर पूरा पैनल हंस-हंसकर लोट-पोट हो गया.

Advertisement

अगली पिच बानाना लैब्स की भी करण जौहर को इम्प्रेस नहीं कर सकी. उन्होंने कैंडिडली कहा, 'मुझे शुरूआत में ही कहना होगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया. तुम्हारी पिच थिएट्रिकल थी. शुरुआत में दिलचस्प लगी, लेकिन कहीं नहीं पहुंची. तुम्हारे पास 60 सेकंड थे इम्पैक्ट बनाने के लिए, और तुमने ऐसा नहीं किया.' पूरे एपिसोड में करण की सख्त फीडबैक ने उन्हें मनीष मल्होत्रा से 'इंटिमिडेटिंग' का लेबल दिला दिया, जिसकी सहमति मलाइका अरोड़ा और बाकियों ने जताई.

जब ब्रांड लव किकी ने अपनी पिच पेश की, जो मनीष को पसंद आई. तो इसपर करण ने टिप्पणी की, 'मुझे लगता है कि उसे दूसरी पिच की जरूरत होगी.' इसकि वजह से वह आगे नहीं बढ़ सकी. मनीष ने टिप्पणी की, 'मुझे लगता है कि यहां करण बैठे होने से लोग बहुत इंटिमिडेटेड हो जाते हैं.' हैरान करण ने जवाब दिया, 'प्लीज इस बकवास पर यकीन मत करो. मैं इंटिमिडेटिंग हूं?' फिर मजाकिया अंदाज में वो बोलव, 'यहां इतनी खूबसूरत मलाइका बैठी हैं, हम ब्यूटी एंड ब्रेन्स का जोड़ा बनाते हैं.' इसपर मलाइका ने तुरंत जवाब दिया, 'मैं तुम्हें ब्रेन दे दूंगी. अब खुद के बारे में 60 सेकंड की पिच दो.' करण ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं उपलब्ध हूं. ये मेरी पिच है. ये सुनकर सब हंस पड़े.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement