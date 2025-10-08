17 साल छोटी लड़की से एक्टर ने रचाई शादी, रिश्ते के खिलाफ था परिवार, मनाने में लगे 2 साल

मनीष चौधरी को हाल ही में आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया था. फ्रेडी सोडावाला के किरदार में मनीष ने अपनी परफॉरमेंस से दर्शकों का दिल जीता. मनीष, फिल्म इंडस्ट्री में 2000 के दशक की शुरुआत से एक्टिव हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मनीष और उनकी पत्नी श्रुति मिश्रा ने अपनी गैर-पारंपरिक प्रेम कहानी के बारे में बात की. दोनों की उम्र में 17 साल का फासला है. मनीष के लिए उम्र का अंतर मायने नहीं रखता था, लेकिन श्रुति को अपने माता-पिता को इस रिश्ते के लिए मनाने में दो साल लगे थे. कपल ने 2023 में शादी की थी.

पत्नी से 17 साल बड़े हैं मनीष

हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत में श्रुति ने मनीष के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया. दोनों एक थिएटर में मिले थे. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश थी कि मुझे मुंबई में कोई ऐसा मिला जो मेरे जैसी ही तरंग पर था. शुरुआत से ही मैं बहुत बार आई लव यू कहती थी. मुझे इसे मनीष को कहने में थोड़ा समय लगा.' उम्र के अंतर के बारे में बात करते हुए श्रुति ने बताया, 'हमारे बीच 17 साल का फासला है. मुझे लगता है जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? और फिर उन्होंने बताया, तो मैंने कहा था- सचमुच? मुझे पता था कि उम्र में अंतर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितना. मनीष ने कहा था- उम्र ने मुझे कभी परेशान नहीं किया.'

Advertisement

श्रुति मिश्रा ने कहा कि उम्र के अंतर के बावजूद, उन्हें पता था कि वे लंबे समय तक साथ रहेंगे. वो बोलीं, 'मुझे लगता है कि मनीष और मेरी पहली बातचीत में से एक यह थी कि सुनो मुझे उम्र के अंतर के बारे में नहीं पता. लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत लंबे समय तक साथ रहना है और मुझे उम्र के अंतर की परवाह नहीं है. तुम्हें मुझसे ज्यादा जीना होगा क्योंकि मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रहने वाली, इसलिए मैं पहले जाऊंगी और तुम रहोगे.'

परिवार को मनाने में लगे दो साल

श्रुति ने बताया कि उन्हें अपने परिवार को मनाने में दो साल लगे. उन्होंने कहा, 'मुझे अपने परिवार को यह समझाने में कुछ साल लगे कि यही वह शख्स है जिससे मैं शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी. सभी को शांतिपूर्वक मनाने में लगभग दो साल लगे.' उन्होंने प्रपोजल के बारे में भी बात की, जिसमें श्रुति ने बताया कि यह सबसे 'सुस्त प्रपोजल' था. उन्होंने कहा, 'कोविड के दौरान, हम सोफे पर बैठे थे और उन्होंने पूछा- क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा- क्या यह प्रपोजल है? उन्होंने हां कहा, और मैंने कहा ठीक है. मुझे लगता है कि हम सबसे कैजुअल और सुस्त प्रपोजल के लिए शीर्ष पर हो सकते हैं.

Advertisement

मनीष चौधरी ने पहले 2016 में सगाई की थी, लेकिन वह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा. एक्टर और श्रुति से साल 2023 में शादी रचाई थी. तब मनीष 54 साल के थे और श्रुति 37 साल की थीं.

---- समाप्त ----