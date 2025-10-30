'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं', अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर बोलीं ममता कुलकर्णी

90s की अदाकारा ममता कुलकर्णी कई सालों बाद दोबारा चर्चा में आई हैं. साल की शुरुआत में वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनीं. लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें अखाड़े से निकाला गया. हालांकि ममता किन्नर समाज के साथ तब भी जुड़ी रहीं. अब एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जो लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है.

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या बोलीं ममता?

ममता अपने समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक रही हैं. लेकिन जब अंडरवर्ल्ड संग उनके रिश्तों की खबरों ने जोर पकड़ा, तब उनका करियर पटरी से उतर गया. हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी, ये तो कोई नहीं जानता था. लेकिन अब कई सालों बाद, ममता ने अंडरवर्ल्ड संग अपना नाम जुड़ने पर एक बयान दिया है. उन्होंने सबसे बड़े डॉन और भारत के दुश्मनों में से एक दाऊद इब्राहिम को लेकर विवादित बात कही है.

सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में ममता कहती हैं, 'मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई लेना-देना नहीं है. किसी एक का नाम जरूर था. लेकिन आप देखिए, उसने देश के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट या एंटी नेशनल चीजें नहीं की थी. मैं उसके साथ तो नहीं हूं, लेकिन वो कोई आतंकवादी नहीं है. आपको फर्क समझ में आना चाहिए. आप जब दाऊद का नाम लेते हैं, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने मुंबई में कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है. कभी सुना है? मैं दाऊद से कभी मिली भी नहीं.'

क्या था ममता और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन?

कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन संग कथित तौर पर संबंध में थीं. फिल्म 'चाइना गेट' के सेट पर भी एक हादसा हुआ, जिसके बाद कई लोगों को यकीन हुआ कि ममता का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ है. उन्हें फिल्म से बाहर किया गया, मगर कुछ समय बाद वो दोबारा फिल्म में लौटीं. माना जाता है कि छोटा राजन की धमकियों के चलते, ममता फिल्म में वापस आई थीं.

ममता के जीवन में कई कॉन्ट्रोवर्सीज हुईं. वो 2000 करोड़ रुपये की ड्रग्स तस्करी मामले में भी फंसी थीं. ऐसी खबरें थीं कि ममता ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की. इन्हीं अफवाहों के चलते एक्ट्रेस को देश छोड़कर जाना पड़ा. उन्होंने साल 2000 में भारत छोड़ा था. उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी.

