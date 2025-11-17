scorecardresearch
 

कैंसर के नहीं थे लक्षण, रूटीन चेकअप में हुआ बीमारी का खुलासा, महिमा चौधरी बोलीं- सदमे में...

महिमा चौधरी ने अपनी ब्रेस्ट कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात की. महिमा ने बताया कि उन्हें कैंसर के शुरुआती लक्षण महसूस नहीं हुए थे, लेकिन नियमित जांच से बीमारी का जल्दी पता चला. उन्होंने कैंसर इलाज में हुए सुधार और दवाओं की उपलब्धता पर भी बात की.

महिमा चौधरी ने शेयर की कैंसर जर्नी (Photo: Instagram @mahimachaudhry1)
बॉलीवुड डीवा महिमा चौधरी कैंसर सर्वाइवर हैं. 2022 में एक्ट्रेस ने ब्रेस्ट कैंसर होने का खुलासा किया था. तभी से वो कैंसर को लेकर लोगों में जागरुकता फैला रही हैं. यंग वुमेन ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस 2025 में महिमा ने अपनी कैंसर जर्नी पर बात की. उनके मुताबिक, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था वो इससे जूझ रही हैं.

कैंसर जर्नी पर बोलीं महिमा
महिमा ने बताया कि नॉर्मन रूटीन चेकअप के दौरान उन्हें कैंसर होने का पता चला था. जबकि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के कोई लक्षण महसूस नहीं हुए थे. महिमा ने सभी महिलाओं को इसके प्रति जागरूक रहने और समय-समय पर टेस्ट कराने का सुझाव दिया. महिमा कहती हैं- मुझे कैंसर को लेकर कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे. मैं ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए नहीं गई थी, बल्कि एक हेल्थ चेकअप कराने गई थी.

''मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है. कैंसर ऐसी बीमारी है जिसे शुरुआती दौर में खुद से पहचानना मुश्किल होता है. इसके बारे में केवल जांच से ही पता चल सकता है. इसलिए अगर आप हर साल अपनी जांच करवाते रहेंगे, तो बीमारी जल्दी पकड़ में आ सकती है. इससे फायदा ये होगा कि आप इसका इलाज जल्दी शुरू कर सकते हैं.''

लोगों को महिमा की सलाह
महिमा ने बताया कि कैंसर का पता चलना उनके लिए शॉकिंग था. वो चाहती हैं उनकी कैंसर जर्नी से लोग इंस्पायर हों, इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत जुटाएं. वो कहती हैं- कैंसर आने पर हमेशा शरीर बीमार नहीं लगता. अगर कोई लक्षण नहीं हैं तो भी जांच होना जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी का जल्दी पता लगना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है.

महिमा के मुताबिक, भारत में कैंसर के इलाज में काफी बदलाव आया है. उन्होंने कहा- मेरे कैंसर का पता चलने के 3-4 सालों में इसके इलाज में बहुत सुधार आया है. अब कई दवाइयां सस्ती मिलती हैं, दवा कंपनियां मदद करने लगी हैं. लोगों में कैंसर के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ी है. मुझे दूसरों की स्टोरीज सुनकर बहुत हौसला मिला.

महिमा के वर्कफ्रंट की बात करें तो, वो नई फिल्म द सिग्नेचर और दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में नजर आएंगी. एक वक्त पर महिमा इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार रही हैं. उन्होंने फिल्म परदेस, धड़कन, लज्जा, बागबान में काम किया है. 
 

