'महाअवतार नरसिम्हा' ने फिर रचा इतिहास, 'सैयारा' को पछाड़ 24 घंटे में नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1

'महाअवतार नरसिम्हा', नेटफ्लिक्स पर अपनी ओटीटी रिलीज के साथ अब भी दर्शकों का दिल जीत रही है. फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. ये नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

'महाअवतार नरसिम्हा' का नेटफ्लिक्स पर धमाल
'महाअवतार नरसिम्हा' का नेटफ्लिक्स पर धमाल

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस की 'महाअवतार नरसिम्हा' भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात बनी हुई है. महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. साथ ही भारतीय ऐनिमेटेड फिल्मों के लिए नए लेवल भी बना रही है. सिनेमाघरों में इस दिव्य कहानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी और फिल्म ने जबरदस्त परफॉर्म किया. अब यही फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है और 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार नंबर 1 पर चल रही है.

महाअवतार नरसिम्हा बनी नंबर 1

'महाअवतार नरसिम्हा', नेटफ्लिक्स पर अपनी ओटीटी रिलीज के साथ अब भी दर्शकों का दिल जीत रही है. फिल्म ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. ये नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. यह साफ तौर पर दर्शाता है कि फिल्म को दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है. ओटीटी पर यह दर्शकों की पहली पसंद बनकर अभी भी अपनी सफल यात्रा जारी रख रही है. इससे पहले अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' पहले नंबर पर थी. ये दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड करने वाली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी थी. अब 'महाअवतार नरसिम्हा' ने सैयारा को पछाड़ दिया है.

फिल्म 'महाअवतार नरसिम्हा' नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 (Photo: Screengrab)

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइजी का लाइनअप जारी दिया है. ये अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत 'महावतार नरसिम्हा' (2025) से हुई है. इसके बाद आएंगे 'महावतार परशुराम' (2027), 'महावतार रघुनंदन' (2029), 'महावतार द्वारकाधीश' (2031), 'महावतार गोकुलानंद' (2033), 'महावतार कल्कि पार्ट 1' (2035) और 'महावतार कल्कि पार्ट 2' (2037). ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

'महावतार नरसिम्हा' का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है. इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. होम्बले फिल्म्स के साथ मिलकर, जो अपनी आकर्षक कंटेंट के लिए जानी जाती है, यह पार्टनरशिप अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक सिनेमाई मास्टरपीस पेश करने का लक्ष्य रखती है. इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था.

---- समाप्त ----
