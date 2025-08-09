scorecardresearch
 

Feedback

'महावतार नरसिम्‍हा' का बॉक्स ऑफिस पर जादू बरकरार, कैसा रहा 'उदयपुर फाइल्‍स' का कलेक्शन?

महावतार नरसिम्हा देश की पहली एनिमेशन फिल्म है, जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसकी कमाई की रफ्तार तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को भी कम नहीं हुई है. वहीं विवादों के बाद फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को रिलीज कर दिया गया है.

Advertisement
X
महावतार नरसिम्हा और उदयपुर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना? (Photo: Instagram/@hombalefilms/Jani Firefox Films)
महावतार नरसिम्हा और उदयपुर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना? (Photo: Instagram/@hombalefilms/Jani Firefox Films)

फिल्म 'महावतार नरसिम्हा', जिसे होम्बले फिल्म्स ने पेश किया है, बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास लिख रही है. ये देश की पहली एनिमेशन फिल्म है, जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसकी कमाई की रफ्तार तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को भी कम नहीं हुई है. वहीं काफी विवादों के बाद फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को रिलीज कर दिया गया है. हालांकि फिल्म को विवाद का कोई फायदा नहीं मिला.

उदयपुर फाइल्स को कितना फायदा मिला?
विजय राज और प्रीति झंगियानी की फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 8 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. इस फिल्म के डायरेक्टर भारत एस. श्रीनाथे और जयंत सिन्हा हैं. फिल्म कन्हैया लाल पर बनी है, जो राजस्थान के उदयपुर में रहते थे. जिनकी दो लोगों ने साल 2022 में दुकान में घुसकर हत्या कर दी थी. विजय राज ने इसमें कन्हैया लाल का रोल प्ले किया है. इस फिल्म की रिलीज पर पहले रोक लगा दी थी लेकिन काफी विवाद के बाद शर्तों के साथ इसे रिलीज किया गया.

हालांकि फिल्म उदयपुर फाइल्स को विवाद का बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले ही दिन महज 27 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. देखना होगा कि शनिवार और रविवार को ये कितनी कमाई कर पाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Son of Sardaar 2-Dhadak 2 fail to shine on box office
सन ऑफ सरदार 2-धड़क 2 पड़ीं ठंडी, पुरानी फिल्मों से भी है पीछे... 
BOX Office Collection
शनिवार को किसने मारी बाजी, 'धड़क 2' या 'सन ऑफ सरदार 2'? 400 करोड़ पार हुई 'सैयारा' 
Son of Sardaar 2 vs Dhadak 2 Day 1 Box Office Collection
'सन ऑफ सरदार 2' ने 'धड़क 2' को छोड़ा पीछे, पहले दिन कितनी की कमाई? 
Rohit Shetty,Ajay Devgan, son of sardaar 2, golmaal 5
अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' में नजर रोहित शेट्टी, 'गोलमाल 5' से है खास कनेक्शन 
son of sardaar 2 vs dhadak 2 day 1 box office collection
क्लैश के बावजूद धड़क 2-सन ऑफ सरदार 2 का माहौल नहीं दमदार, ऐसी रहेगी ओपनिंग  
Advertisement

महावतार नरसिम्‍हा का क्या कलेक्शन रहा?
वहीं अश्‍व‍िन कुमार के डायरेक्‍शन में बनी एनिमेशन फिल्म 'महावतार नरसिम्‍हा' की कमाई ने सभी को हैरान कर दिया है. सिर्फ 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्‍म ने धूम मचा रखी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'महावतार नरसिम्‍हा' ने अपने तीसरे शुक्रवार को देशभर में 8.00 करोड़ रुपये का कलेक्‍शन किया है. इस तरह 15 दिनों में फिल्म ने देश में 126.25 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर लिया है.

सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 का निकला दम
वहीं अजय देवगन स्टारर फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' की कमाई दूसरे शुक्रवार को और गिर गई. 'सन ऑफ सरदार 2' ने दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन देश में 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का टोटल कलेक्शन 34.15 करोड़ रुपये ही हुआ है. जबकि 'धड़क 2' की बात करें तो इस फिल्म का हाल भी कुछ ठीक नहीं है.  दूसरे शुक्रवार को 'धड़क 2' ने सिर्फ 60 लाख रुपये कमाए हैं. फिल्म का टोटल कलेक्‍शन महज 17.30 करोड़ रुपये ही हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement