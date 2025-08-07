scorecardresearch
 

'महावतार नरसिम्हा' की छप्पर फाड़ कमाई, पीछे छूटी 'सन ऑफ सरदार 2' 'धड़क 2'

'महावतार नरसिम्हा', जो क्लीन प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, धीरे-धीरे ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो रही है. फिल्म ने सिर्फ 1.75 करोड़ की ओपनिंग ली थी, लेकिन शानदार वर्ड ऑफ माउथ यानी कि लोगों की तारीफ की वजह से कमाई लगातार बढ़ती गई. 12 दिन में ही इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

13वें दिन भी महावतार नरसिम्हा ने की छप्पर फाड़ कमाई (Photo: Instagram @hombalefilms)
'महावतार नरसिम्हा' को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. फिल्म ने दो हफ्ते पूरे करते हुए भारत में 6 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसका 13वें दिन का कलेक्शन ‘सन ऑफ सरदार 2’ से तीन गुना ज्यादा रहा वहीं ‘धड़क 2’ से करीब पांच गुना. इन दोनों नई रिलीज की कमाई ‘सैयारा’ से भी कम रही, जिसने इस हफ्ते  अभी तक 2 करोड़ रुपये कमाए हैं.

13वें दिन भी रहा भौकाल, कितनी हुई कमाई?

नॉर्मल वर्किंग डे के बावजूद, विष्णु भगवान के अवतार पर बेस्ड इस एनिमेटेड फिल्म ने अच्छी ऑडियंस बटोरी. तेलुगु 3डी में 24.42%, हिंदी 2डी में 13.64%, हिंदी 3डी में 18.27% और तेलुगु 3डी में 27.35%  की ऑक्यूपेंसी रही. हिंदी और तेलुगु भाषा में कुल 3931 शो हुए. इनमें तेलुगु 3डी के 332 शो, हिंदी 3डी के 1725, हिंदी 2डी के 1491 और तेलुगु 2डी के 383 शो शामिल हैं. हिंदी बेल्ट में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हो रही है.

ये भारतीय एनिमेटेड फिल्म अब जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों में भी पहुंच चुकी है, और दुबई, शारजाह, अबू धाबी, फुजैरा, ओमान और बहरीन में भी कई शो चल रहे हैं. भारत में फिल्म ने पहले 10 दिनों में ही 'बुक माय शो' पर 30 लाख से ज्यादा टिकट बेच डाले.

ओटीटी रिलीज को लेकर क्या कहा गया?

फिल्म के ओटीटी रिलीज की अफवाहें भी सामने आ रही थीं, लेकिन डायरेक्टर और क्लीन प्रोडक्शन के फाउंडर अश्विन कुमार ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में ही देखी जा सकती है, अभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता नहीं हुआ है. थियेटर्स में हो रही इसकी कमाई को देखते हुए फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया गया है. इस पर कोई भी अपडेट आता है तो मेकर्स की ओर से खुद बताया जाएगा. 

क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर?

फिल्म की जबरदस्त सफलता के साथ कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं. लोग ‘महावतार’ की तुलना हॉलीवुड के ‘अवतार’ से कर रहे हैं. “अमेरिका के पास अवतार है, इंडिया के पास महावतार” जैसे कई मीम्स धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. 

अगस्त का पहला वीकेंड सूना, आगे क्या?

इस हफ्ते कोई बड़ी रिलीज नहीं है, इसलिए ‘महावतार नरसिम्हा’ और ‘सैयारा’ एक और हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस संभाल सकते हैं. हालांकि, स्वतंत्रता दिवस वीकेंड में जब ‘वॉर 2’ और रजनीकांत की ‘कुली’ रिलीज होंगी, तो इनकी कमाई पर असर पड़ सकता है. बता दें, फिल्म ‘सैयारा’ ने भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

