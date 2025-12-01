scorecardresearch
 
एक्टिंग छोड़ राजनीति में शामिल होंगी माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे...

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को लेकर ये खबरें आई थी कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती हैं. हालांकि अब इन रूमर्स पर एक्ट्रेस ने क्लियर कर दिया है कि उनके लिए क्या जरूरी है.

क्या राजनीति में जाएंगी माधुरी दीक्षित ? (Photo:Instagram/@madhuridixitnene)
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित की प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रहती हैं. बड़े पर्दे बाद अभी एक्ट्रेस OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' से डेब्यू करने जा रही हैं. वहीं कुछ वक्त से उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर भी खबरें चली, अब माधुरी दीक्षित ने इस पर खुलकर बात की है.

दरअसल एक्ट्रेस की पॉलिटिकल करियर के बारे में बातचीत पिछले साल तब शुरू हुई जब अफवाहें उड़ीं कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं. लेकिन अब उन्होंने इन बातों को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है. 

क्या राजनीति में जाएंगी माधुरी?
न्यूज एजेंसी ANI के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने पॉलिटिकल रास्ता न अपनाने के अपने कारणों के बारे में डिटेल में बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अपनी आर्टिस्टिक/कला कोशिशों के ज़रिए दूसरों को मोटिवेट करना पसंद करती हैं.

माधुरी ने कहा, 'मुझे पक्का नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स मेरा काम है. मेरा मकसद एक आर्टिस्ट बनना और उस तरह से बदलाव लाना है, चाहे वह अवेयरनेस बढ़ाना हो या अपने विचार शेयर करना हो या दूसरों की मदद करना हो. मैं ऐसे हालात में अपने रोल को ऐसे ही देखती हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'पॉलिटिक्स में आना कभी भी मेरा मकसद नहीं रहा, और न ही मैं खुद को उस दुनिया में फिट पाती हूं. एक आर्टिस्ट के तौर पर वह जो असर डाल सकती हैं, वह उन्हें किसी भी पॉलिटिकल जुड़ाव से ज्यादा जरूरी और असली लगता है.

माधुरी दीक्षित का वर्क फ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करे तो माधुरी दीक्षित थ्रिलर-ड्रामा सीरीज मिसेज देशपांडे के लॉन्च की तैयारी कर रही हैं, जिसे नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया है. यह सीरीज OTT पर उनकी वापसी है. कास्ट में सिद्धार्थ चंदेकर और प्रियांशु चटर्जी भी अहम रोल में हैं. कुकुनूर मूवीज के साथ मिलकर अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है. मिसेज देशपांडे 19 दिसंबर, 2025 को JioHotstar पर डेब्यू करने वाली है.

