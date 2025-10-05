संजय दत्त की गिरफ्तारी से डर गई थीं माधुरी दीक्षित, बनाई दूरी- लेखक का दावा

माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को लेकर चर्चा जोरों पर रही है कि दोनों साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान डेट कर रहे थे. संजय-माधुरी एकसाथ इसके अलावा भी कई फिल्में कर चुके हैं. लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में संजय की गिरफ्तारी ने उनके बीच दरार डाल दी. इस घटना के बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली. लेखक हनीफ जावेरी ने दावा किया कि उन्होंने खुद देखा था कि किस तरह माधुरी ने एक पार्टी में संजय के साथ तस्वीर खिंचवाने से बचने की कोशिश की थी.

संजय से माधुरी ने बनाई थी दूरी

हनीफ जावेरी ने बताया कि यह पार्टी उस फिल्म की थी जो संजय की गिरफ्तारी के कारण रुकी हुई थी. उस समय संजय जमानत पर बाहर थे, और प्रोड्यूसर ने प्रेस के लिए एक इवेंट आयोजित किया था, जहां वह दोनों सितारों को साथ पेश करना चाहते थे.

मेरी सहेली को दिए एक इंटरव्यू में जावेरी ने कहा, “जब संजय दत्त जेल में थे, तब फिल्म इंडस्ट्री ने उनके समर्थन में विरोध किया था. लेकिन माधुरी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया. जब संजय को जमानत पर रिहा किया गया, तो महानता के डायरेक्टर अफजल खान ने एक पार्टी रखी. माधुरी ने वादा किया था कि वह पार्टी में शामिल होंगी. मैं भी वहां मौजूद था. एक तरफ मंच लगा था और दूसरी तरफ कुछ कुर्सियों वाली एक टेबल थी, जहां मैं बैठा था. मैंने देखा कि माधुरी अपनी सेक्रेटरी और कुछ लोगों के साथ अंदर आईं, लेकिन मंच पर जाने के बजाय, वे मेरे पास वाली सीट पर बैठ गईं.”

संजय को देख मंच पर नहीं गईं माधुरी

जावेरी ने आगे बताया कि माधुरी ने मंच पर संजय को देख लिया था और उनसे बचने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने कहा, “मैंने देखा कि वे थोड़ी बेचैन थीं, मुझे लगा कि वे जल्द ही मंच पर चली जाएंगी. लेकिन मंच पर बाकी कलाकारों से मिलने के बजाय, माधुरी और उनके साथ आए लोग उठे और वहां से चले गए. सभी फोटोग्राफर इंतजार कर रहे थे कि संजय और माधुरी की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर मिल जाए. लेकिन मैं समझ गया कि माधुरी क्यों चली गईं, वह संजय के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहती थीं.”

उनके रिश्ते के बारे में और बताते हुए जावेरी ने कहा कि संजय और माधुरी कुछ समय तक साथ थे, और माधुरी की मां चाहती थीं कि वह जल्द शादी कर लें. लेकिन जब संजय गिरफ्तार हुए, तो माधुरी ने यह सोचकर रिश्ता तोड़ना बेहतर समझा कि कहीं उनका नाम भी किसी तरह के विवाद में न आ जाए. जावेरी बोले, “उन्हें डर था कि उनकी भी जांच हो सकती है,” उन्होंने यह भी बताया कि माधुरी की मां ने पहले उनकी शादी गायक सुरेश वाडकर से करवाने की कोशिश की थी. हालांकि बाद में डॉक्टर श्रीराम नेने से उनकी शादी करवाई.

बता दें, कई सालों बाद माधुरी और संजय फिर से फिल्म कलंक में साथ नजर आए थे.

---- समाप्त ----