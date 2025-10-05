scorecardresearch
 

Feedback

संजय दत्त की गिरफ्तारी से डर गई थीं माधुरी दीक्षित, बनाई दूरी- लेखक का दावा

Sanjay Dutt Madhuri Dixit Relationship: एक वक्त था जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के डेटिंग की अफवाहें चल रही थीं, लेकिन कहा जाता है कि एक्टर के जेल जाने के बाद दोनों के रिश्ते पर विराम लग गया. इस इंसीडेंट के बाद माधुरी संजय से किनारा करने लगी थीं. ऐसा दावा लेखक हनीफ जावेरी करते हैं. हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात की.

Advertisement
X
संजय-माधुरी का क्यों टूटा रिश्ता? (Photo: IMDB)
संजय-माधुरी का क्यों टूटा रिश्ता? (Photo: IMDB)

माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को लेकर चर्चा जोरों पर रही है कि दोनों साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान डेट कर रहे थे. संजय-माधुरी एकसाथ इसके अलावा भी कई फिल्में कर चुके हैं. लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में संजय की गिरफ्तारी ने उनके बीच दरार डाल दी. इस घटना के बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली. लेखक हनीफ जावेरी ने दावा किया कि उन्होंने खुद देखा था कि किस तरह माधुरी ने एक पार्टी में संजय के साथ तस्वीर खिंचवाने से बचने की कोशिश की थी.

संजय से माधुरी ने बनाई थी दूरी

हनीफ जावेरी ने बताया कि यह पार्टी उस फिल्म की थी जो संजय की गिरफ्तारी के कारण रुकी हुई थी. उस समय संजय जमानत पर बाहर थे, और प्रोड्यूसर ने प्रेस के लिए एक इवेंट आयोजित किया था, जहां वह दोनों सितारों को साथ पेश करना चाहते थे.

सम्बंधित ख़बरें

sanjay dutt praises rss congress targets
'नायक नहीं... नालायक है तू', संजय दत्त ने की RSS की तारीफ तो बरसे कांग्रेसी नेता  
the raja saab trailer
खंडहर हवेली के खुफिया राज खोलेगी फिल्म 'द राजा साहब', देखें मूवी मसाला 
Prabhas-Sanjay Dutt starrer The Raja Saab Trailer
प्रभास की राजा साब का ट्रेलर रिलीज, डराने से ज्यादा कंफ्यूज कर रही है मूवी  
Boby On Salman
Actor Bobby Deol ने Salman Khan को किया याद! 
Sanjay Dutt
Sanjay Dutt ने Kapil के शो में सुनाई Jail की आपबीती! 

मेरी सहेली को दिए एक इंटरव्यू में जावेरी ने कहा, “जब संजय दत्त जेल में थे, तब फिल्म इंडस्ट्री ने उनके समर्थन में विरोध किया था. लेकिन माधुरी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया. जब संजय को जमानत पर रिहा किया गया, तो महानता के डायरेक्टर अफजल खान ने एक पार्टी रखी. माधुरी ने वादा किया था कि वह पार्टी में शामिल होंगी. मैं भी वहां मौजूद था. एक तरफ मंच लगा था और दूसरी तरफ कुछ कुर्सियों वाली एक टेबल थी, जहां मैं बैठा था. मैंने देखा कि माधुरी अपनी सेक्रेटरी और कुछ लोगों के साथ अंदर आईं, लेकिन मंच पर जाने के बजाय, वे मेरे पास वाली सीट पर बैठ गईं.”

Advertisement

संजय को देख मंच पर नहीं गईं माधुरी

जावेरी ने आगे बताया कि माधुरी ने मंच पर संजय को देख लिया था और उनसे बचने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने कहा, “मैंने देखा कि वे थोड़ी बेचैन थीं, मुझे लगा कि वे जल्द ही मंच पर चली जाएंगी. लेकिन मंच पर बाकी कलाकारों से मिलने के बजाय, माधुरी और उनके साथ आए लोग उठे और वहां से चले गए. सभी फोटोग्राफर इंतजार कर रहे थे कि संजय और माधुरी की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर मिल जाए. लेकिन मैं समझ गया कि माधुरी क्यों चली गईं, वह संजय के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहती थीं.”

उनके रिश्ते के बारे में और बताते हुए जावेरी ने कहा कि संजय और माधुरी कुछ समय तक साथ थे, और माधुरी की मां चाहती थीं कि वह जल्द शादी कर लें. लेकिन जब संजय गिरफ्तार हुए, तो माधुरी ने यह सोचकर रिश्ता तोड़ना बेहतर समझा कि कहीं उनका नाम भी किसी तरह के विवाद में न आ जाए. जावेरी बोले, “उन्हें डर था कि उनकी भी जांच हो सकती है,” उन्होंने यह भी बताया कि माधुरी की मां ने पहले उनकी शादी गायक सुरेश वाडकर से करवाने की कोशिश की थी. हालांकि बाद में डॉक्टर श्रीराम नेने से उनकी शादी करवाई.

Advertisement

बता दें, कई सालों बाद माधुरी और संजय फिर से फिल्म कलंक में साथ नजर आए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement