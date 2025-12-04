करियर के पीक पर माधुरी ने छोड़ा था बॉलीवुड, शादी के बाद ससुराल वालों से मिला सपोर्ट, बोलीं- समझते हैं...

बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित 90s में अपने करियर के पीक पर थीं. उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती थीं. लाखों दिलों में माधुरी का नाम बसता था. लेकिन जब एक्ट्रेस की शादी हुई, तब वो अचानक इंडस्ट्री छोड़कर चली गई थीं. उनके फैंस ने उन्हें काफी समय तक याद किया. मगर फिर साल 2007 में वो दोबारा फिल्मों में वापस आईं.

ससुराल से मिलने वाले सपोर्ट पर क्या बोलीं माधुरी दीक्षित?

माधुरी दीक्षित ने डॉ. श्रीराम नेने संग 1999 में शादी करके घर बसाया था. वो इंडिया से बाहर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई थीं. इस दौरान माधुरी ने अपने परिवार को संभाला और दो बच्चों अरिन और रयान नेने को जन्म दिया. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि शादी के बाद उन्हें अपने सास-ससुर का सहारा मिला, जिन्होंने उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए मदद की.

रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में माधुरी बताती हैं, 'जब आप शादी करते हैं, तो आप एक यूनिट का हिस्सा बन जाते हैं और आप चाहे कुछ भी करें, वो यूनिट हमेशा उसका हिस्सा रहेगी. इसलिए जब तक आपको अपनी यूनिट का सपोर्ट नहीं मिलता, आप आगे नहीं बढ़ सकते. अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है. इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि जब मेरी शादी हुई, तो मुझे अपने ससुराल वालों का काफी सपोर्ट मिला.'

'मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां हर कोई करता है. मेरी सास 80 साल की उम्र में रियल एस्टेट का काम संभालती हैं. मेरे ससुर 83 साल की उम्र में अपने काम से रिटायर हुए. वो समझते हैं कि एक महिला के लिए अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है. वो जानते हैं कि मैं घर संभाल लूंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मैं एक इंसान के तौर पर कुछ कर रही हूं और मुझे उससे खुशी मिल रही है. मैं एक व्यक्ति के तौर पर भी अपनी यूनिट के लिए काम कर रही हूं, क्योंकि आप अपनी यूनिट में भी योगदान दे रहे होते हैं.'

बात करें माधुरी दीक्षित के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्ट्रेस जल्द एक मिस्ट्री-थ्रिलर वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में नजर आएंगी, जो 19 दिसंबर से जियो-हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. कुछ दिनों पहले इसका ट्रेलर भी आया था, जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा की थी.

