फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ ने रचा इतिहास, पहली फिल्म जो चीन में 10,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज

फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ ने इतिहास रच दिया है. इंडिया सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भारत में रिलीज से पहले चीन में बड़े स्तर किसी फिल्म को 10,000 स्क्रीन्स मिली हो.

लव इन वियतनाम ने रचा इतिहास (photo: X/@Zee Studios)
लव इन वियतनाम ने रचा इतिहास (photo: X/@Zee Studios)

हिंदी फिल्मों का क्रेज दुनिया के कई देशों की तरह चीन में भी है. चीन में कुछ हिंदी फिल्मों में जमकर बिजनेस किया है. बॉलीवुड में तो एक मूवी ऐसी भी है, जिसनें चीन की वजह से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. वहीं इसी बीच अवनीत कौर और शांतनु मिश्रा की फिल्म 'लव इन वियतनाम' ने इतिहास रच दिया है. यह चीन में 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी.

जानिए डायरेक्टर ने क्या कहा?
वहीं इस बड़ी उपलब्धि पर बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर राहत शाह काजमी ने कहा, 'लव इन वियतनाम एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है. हमने इस फिल्म में अपना दिल और आत्मा लगा दी है और यह वास्तव में गर्व की बात है क्योंकि हमने भारत में रिलीज से पहले ही चीन में 10,000 स्क्रीन हासिल करके इतिहास रच दिया है.'

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार
इस फिल्म में एक्ट्रेस अवनीत कौर, शांतनु माहेश्वरी के अलावा वियतनामी एक्ट्रेस खा नागन भी लीड रोल में हैं. वहीं फरीदा जलाल, गुलशन ग्रोवर, राज बब्बर जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे. इसके अलावा पंजाब और वियतनाम की खूबसूरत लोकेशन भी फिल्म में दिखाई गई है.

कब रिलीज होगी 'लव इन वियतनाम'?
ओमांग कुमार, कैप्टन राहुल बाली की प्रोड्यूस की गई और राहत शाह काजमी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 12 सिंतबर 2025 को देशभर में रिलीज होगी. इसके अलावा चीन में यह फिल्म क्रिसमस 2025 के दौरान 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी.

क्या है इस फिल्म की कहानी?
'लव इन वियतनाम' के ट्रेलर के मुताबिक ये कहानी पंजाब से शुरू होकर वियतनाम तक पहुंचती है. एक लड़का (शांतनु माहेश्वरी) और लड़की (अवनीत कौर) बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. दोनों के बीच प्यार होता है और दोनों शादी के सपने देखते है. लेकिन लड़के का पिता उसे वियतनाम भेज देते हैं. वहां पहुंचकर उसे एक लड़की (खा नागन) से प्यार हो जाता है. लेकिन असल में वह उससे मिला भी नहीं है. अब इस स्टोरी में किसका प्यार मुक्कमल होता है, ये फिल्म में दिखाया जाएगा.

